「2025 Ansys Simulation World台灣用戶技術」開跑 聚焦這些熱門議題
「2025 Ansys Simulation World 台灣用戶技術大會」正式啟動，搭配年度「Call for Presentations 徵文大賽」稿件熱烈募集，匯聚各產業與學術領域專家共襄盛舉。全球模擬軟體領導者Ansys宣布該年度用戶大會將於8月13日新竹喜來登大飯店舉行，邀請半導體、電子、電動車、能源等產業領域的領袖與技術專家，共同探討AI如何重塑模擬應用、驅動設計革新。不僅如此，大會當天也將在現場進行頒獎典禮，宣布徵文大賽獲獎者及頒發萬元獎金，還能獲得Ansys全產品超過300堂訓練課程免費授權，全面提升模擬實力。
本屆大會以「AI驅動未來模擬，開啟研發新世代」為主軸，邀請來自TSMC、MediaTek、AMD、Delta Electronics、LITEON、ASE、Richtek等領導科技企業的專家，將聚焦AI技術創新與高效能運算、半導體設計、3DIC封裝與整合、矽光子、AI伺服器與系統分析、電動載具、新能源與無人機等熱門議題，深入剖析模擬於各產業的應用實例與前沿趨勢，分享其在AI模擬應用、跨部門整合與設計優化等實務經驗，並展示模擬如何提升產品開發效能與市場競爭力。
2025年度「Call for Presentations徵文大賽」亦熱烈進行，內容範圍涵蓋三大關鍵技術如：AI/ML、自動化與多物理模擬，應用於全產業設計流程。誠摯邀請產業與學術界的技術專家投稿，分享使用Ansys技術於新產品研發、流程優化、AI輔助設計等領域的應用經驗與成果。入選者除了能於活動當日透過大會特設展示專區，與來自產業的關鍵意見領袖交流見解、提升影響力外，更有機會在頒獎典禮上獲得公開表揚，獲頒新台幣一萬元獎金與為期90天的Ansys Learning Hub免費帳號，能幫助深入掌握Ansys全系列解決方案的課程與教學內容，強化模擬能力與跨領域應用知識。
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