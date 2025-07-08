勤凱合金材料報捷 攻入AI眼鏡供應鏈

電子材料大廠勤凱（4760）公布6月營收為1.51億元，月增6.83%、年增24.7%，為連續第26個月營收維持年成長。值得注意的是，近期面臨台幣走升，幸需求動能仍然穩健，單月營收仍能呈現月、年雙增。上半年累計營收8.45億元，年增33.34%，優於產業平均，凸顯公司體質正不斷茁壯。

其中，勤凱透過自製研發的利基型產品「合金材料」，攻入AI眼鏡及伺服器供應鏈。公司預期，前述終端產品需求旺盛，有望帶動合金材料出貨，是下半年的明星產品。

勤凱副董事長莊淑媛解釋，合金材料應用於多層有機載板及先進封裝製程，材料具有高頻高速傳輸、高導熱等特性，取代原本的電鍍銅，目前已小量出貨，顯示勤凱自製研發能力已達國際水準，而應用於先進封裝之材料，目前亦與客戶積極共同測試開發下一世代的產品。

莊淑媛表示，台幣匯率在6月走升，但客戶採美元報價，且購料等成本支出，也是以美元、日圓為主，有自然避險的效果，公司已努力降低匯率對毛利率等影響。勤凱第2季營收為4.33億元，季增4.9%、年增17.61%；上半年營收為8.45億元，年成長33.34%。

展望下半年營運，公司認為全球產業仍將受關稅、匯率等不確定因素影響，但總體而言第3季營運穩定度將優於第2季。同時，AI眼鏡及伺服器等需求開始浮現，合金材料未來貢獻度逐步增加，將是業績成長動能的關鍵。