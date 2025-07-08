快訊

持刀當街殺害妻子、小姨 土城家暴男遭檢聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

熙特爾新能源聯手Energy Plug 開拓美洲能源新版圖

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
熙特爾新能源聯手Energy Plug開拓美洲能源新版圖。圖／熙特爾提供
熙特爾新能源聯手Energy Plug開拓美洲能源新版圖。圖／熙特爾提供

熙特爾 (7740) 與加拿大能源儲存解決方案領導者Energy Plug公司正式宣布建立戰略合作聯盟，雙方透過Malahat Battery Technologies Corp. (MBT)，由 Malahat First Nation (Malahat原住民) 持有51%股權，Energy Plug持有49%股權，以聯合品牌「MBT-SEETEL」結合熙特爾在自主研發與製造上的領先優勢，以及Energy Plug在美洲市場的深厚洞察與卓越執行力，深耕加拿大市場，並積極拓展至美國、墨西哥及拉丁美洲，矢志成為全球能源儲存領域的領導品牌。

此次合作致力於為數據中心、國防基礎設施及公用電網提供精準、可靠、不間斷的能源儲存解決方案。Energy Plug獲得熙特爾獨家經銷授權，藉由熙特爾旗下子公司辰熙精密 (Aurosi Precision) 每年具3GWh的電池模組及機櫃生產能力的智能自動化製造產線，其中為加拿大市場保留1GWh的專屬產能，以確保加拿大關鍵基礎設施，如數據中心、國防設施及公用電網，獲得穩定、高效且高品質的能源供應，精準滿足其迫切需求。

雙方正與英屬哥倫比亞及安大略的政府和公用事業單位進行深入洽談，並積極在加拿大本地設立電池模組製造產線，以強化供應鏈本地化能力。進一步鞏固Energy Plug在加拿大市場的領導地位，為全球能源轉型樹立新標竿。

熙特爾憑藉在能源整合、網路安全技術與能源儲存系統的領先優勢，透過此次聯盟為加拿大關鍵基礎設施提供強而有力的支持，打造穩健的本地化解決方案。未來，將以此次跨國合作為基石，進一步開拓國際市場，推動全球能源解決方案的創新與應用。

熙特爾表示，自主研發的GridLink EMS能源管理系統，整合大數據分析與智慧預測技術，能實時監控能耗狀況，提供預測性維護建議，有效降低設備風險。該系統高度靈活的模組化設計，適應多樣發電來源的動態變化，確保能源系統的穩定性與高效性，因而廣泛應用於全球國防設施、超大型數據中心及市政公用電網，贏得業界高度信賴與讚譽。

熙特爾子公司辰熙精密打造全台最大自動化電池模組產線。圖／熙特爾提供
熙特爾子公司辰熙精密打造全台最大自動化電池模組產線。圖／熙特爾提供

加拿大 電池模組

延伸閱讀

美歐重啟核能布局引關注…藍委投書外媒 憂廢核又怎談國防韌性？

加拿大液化天然氣首銷亞洲 議員盼台灣成合作夥伴

相關新聞

川普公布首批關稅 台灣不在名單內 半導體業者直呼不妙

美國總統川普陸續公布對等關稅稅率名單，台灣不在首批洽定稅率名單內 ，而在向來最聽話的日本稅率也高達25%， 身為台積...

離岸太陽能浮台遭颱風吹散 旭東環保股價跌！發聲明對財務無重大影響

屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，在丹娜絲颱風期間被吹散，負責的旭東環保科技公司今日股價大跌16.57%，連忙...

傳特斯拉將暫停生產 Optimus技術瓶頸將引領人型機器人產業轉型

近期中國大陸供應鏈傳出特斯拉將暫停生產人型機器人Optimus的消息，根據TrendForce分析，特斯拉目前主要面臨產...

勤凱合金材料報捷 攻入AI眼鏡供應鏈

電子材料大廠勤凱（4760）公布6月營收為1.51億元，月增6.83%、年增24.7%，為連續第26個月營收維持年成長。...

熙特爾新能源聯手Energy Plug 開拓美洲能源新版圖

熙特爾 (7740) 與加拿大能源儲存解決方案領導者Energy Plug公司正式宣布建立戰略合作聯盟，雙方透過Mal...

家登董座邱銘乾：美國關稅與匯率干擾 微調今年成長目標

台積電（2330）英特爾三星等三大半導體巨頭合作夥伴、晶圓傳載方案商家登（3680）董事長邱銘乾8日回應關於「今年營運成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。