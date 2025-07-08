中華電信開賣 MagiWatch 兒童智慧手錶 採聯發科晶片
迎接暑假孩童活動旺季，中華電（2412）宣布，於全台服務據點及網路門市開賣MagiWatch兒童智慧手錶。MagiWatch採用台灣聯發科（2454）晶片，整合Google地圖系統，及結合中華電信優質行動網路，家長的守護升級再進化。
根據國際市場研究機構Statista報告，兒童智慧手錶市場近年持續成長，預估未來三年年均成長率將呈雙位數。家長對於遠距守護與即時通訊的需求已從「加分功能」變成「必備條件」，MagiWatch正是針對這股全球趨勢所打造的專業解方。
中華電信表示，推出4G/5G多元優惠方案，申辦4G月繳399元（36期），專案價990元，享前六個月上網無限瀏覽；期滿後，每月提供3GB上網量，網內通話前3分鐘免費；申辦精采5G月繳599元（36期），手錶零元帶回家，每月享24GB上網量與網內通話前5分鐘免費，新客再送最高Hami Point 250點或上網量40GB好禮2選1；7/31前網路門市申辦，總計享最高Hami Point 850點。另，上述方案皆加贈FunPark童書夢工廠前3個月免月租。
中華電信指出，MagiWatch兒童智慧手錶具備多項實用功能，包括視訊通話、安心定位、一鍵SOS求救，以及防塵防潑水設計，能適應孩童日常活動情境；配備 1.78 吋 AMOLED 大螢幕，提供清晰易讀的操作介面，待機續航力約可維持24至36小時，支援孩子整天的基本使用需求；內建有FunPark童書夢工廠App與智慧寵物設計，孩子可隨時開啟App暢聽故事、兒歌等內容，並透過步行累積點數升級虛擬寵物，讓配戴手錶變得有趣又有伴。中華電信開賣蜜橙黃與青檸藍兩款顏色選擇，隨贈手錶保護套，並貼心提供1年原廠保固及全台門市5年售後維修服務，讓家長買得放心、用得長久。
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