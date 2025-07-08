快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

中華電信開賣 MagiWatch 兒童智慧手錶 採聯發科晶片

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

迎接暑假孩童活動旺季，中華電（2412）宣布，於全台服務據點及網路門市開賣MagiWatch兒童智慧手錶。MagiWatch採用台灣聯發科（2454）晶片，整合Google地圖系統，及結合中華電信優質行動網路，家長的守護升級再進化。

根據國際市場研究機構Statista報告，兒童智慧手錶市場近年持續成長，預估未來三年年均成長率將呈雙位數。家長對於遠距守護與即時通訊的需求已從「加分功能」變成「必備條件」，MagiWatch正是針對這股全球趨勢所打造的專業解方。

中華電信表示，推出4G/5G多元優惠方案，申辦4G月繳399元（36期），專案價990元，享前六個月上網無限瀏覽；期滿後，每月提供3GB上網量，網內通話前3分鐘免費；申辦精采5G月繳599元（36期），手錶零元帶回家，每月享24GB上網量與網內通話前5分鐘免費，新客再送最高Hami Point 250點或上網量40GB好禮2選1；7/31前網路門市申辦，總計享最高Hami Point 850點。另，上述方案皆加贈FunPark童書夢工廠前3個月免月租。

中華電信指出，MagiWatch兒童智慧手錶具備多項實用功能，包括視訊通話、安心定位、一鍵SOS求救，以及防塵防潑水設計，能適應孩童日常活動情境；配備 1.78 吋 AMOLED 大螢幕，提供清晰易讀的操作介面，待機續航力約可維持24至36小時，支援孩子整天的基本使用需求；內建有FunPark童書夢工廠App與智慧寵物設計，孩子可隨時開啟App暢聽故事、兒歌等內容，並透過步行累積點數升級虛擬寵物，讓配戴手錶變得有趣又有伴。中華電信開賣蜜橙黃與青檸藍兩款顏色選擇，隨贈手錶保護套，並貼心提供1年原廠保固及全台門市5年售後維修服務，讓家長買得放心、用得長久。

4G 中華電信

延伸閱讀

台股早盤震盪！台積電、聯發科走弱 關稅疑慮壓盤

聯發科攜手輝達開發新晶片…個人AI超級電腦 要開賣了

聯發科除息大秀秒填息 睽違4年再寫當日填息紀錄

谷歌撤銷信任 中華電信憑證危機未解！8月資安破口倒數 數發部責無旁貸

相關新聞

川普公布首批關稅 台灣不在名單內 半導體業者直呼不妙

美國總統川普陸續公布對等關稅稅率名單，台灣不在首批洽定稅率名單內 ，而在向來最聽話的日本稅率也高達25%， 身為台積...

勤凱合金材料報捷 攻入AI眼鏡供應鏈

電子材料大廠勤凱（4760）公布6月營收為1.51億元，月增6.83%、年增24.7%，為連續第26個月營收維持年成長。...

熙特爾新能源聯手Energy Plug 開拓美洲能源新版圖

熙特爾 (7740) 與加拿大能源儲存解決方案領導者Energy Plug公司正式宣布建立戰略合作聯盟，雙方透過Mal...

家登董座邱銘乾：美國關稅與匯率干擾 微調今年成長目標

台積電（2330）英特爾三星等三大半導體巨頭合作夥伴、晶圓傳載方案商家登（3680）董事長邱銘乾8日回應關於「今年營運成...

緯創、仁寶、友達、富采大開實習職缺 拚AI產學接軌

緯創資通今日指出，AI不僅是科技潮流，更是產業轉型與職涯升級的關鍵能力，為此，由友達、仁寶、緯創三大企業領軍，新加坡商鈦...

宇瞻推microSD Express卡 迎合Switch 2高效儲存需求

任天堂Switch 2即將開賣，不少遊戲玩家都已經蓄勢待發準備入手。全球數位儲存領導品牌宇瞻科技（8271）今宣布，推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。