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台灣大攜iStaging推線上實境服務 最快3天將企業實體店面3D 化

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大（3045）8日宣布與iStaging愛實境攜手推出線上實境服務，透過其專利AI空間辨識技術，結合台灣大符合ISO 27001/27011國際標準的雲端服務，企業無需採購硬體或安排IT維運人力，最快3至5天即可完成3D數位孿生空間建置，讓企業輕鬆打造專屬AR/VR雲端展演場域，成為輕易上手、可即時部署的虛實整合工具，滿足企業線上實境多元需求。

AI加速實現AR、VR個人化應用，優化內容生成，推動AR、VR應用普及，據Statista資料指出，台灣AR、VR軟體市場預估將於2029年達5億美元，年均成長率(CAGR)達7.95%，用戶數更將突破1,660萬人。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，針對企業用戶，展開「企業服務6C策略」，涵蓋電信服務、雲端與AI服務、顧問與託管服務、資安服務、碳盤查與能源服務、應用整合服務等六大關鍵領域，截至2025年前5個月，雲端與AI服務營收年增達102%，展現爆發性成長動能。

朱曉幸指出，為了擴充更多產品線，並看好iStaging在空間數位化與沉浸式導覽的技術實力，台灣大進一步布局AR、VR應用場域，深化在企業市場的落地應用，提供企業客戶更完整的雲端與AI服務。

台灣大線上實境是企業數位升級與增值品牌體驗的新入口，無論是零售業、製造業、觀光、照護或教育場域，都能打造兼具創意與永續價值的沉浸式線上實境空間。台灣大看準其龐大潛力，未來將以B2B2C、B2G推廣至展演空間導覽、遠距製造展示、教育照護場域等應用場景，讓企業用最短時間、最小成本創造最大效益。

iStaging創辦人李鐘彬表示，iStaging 目前擁有超過100萬個虛擬展間，為來自50多個國家的十萬名全球高端消費產品客戶提供服務，包含房產、精品零售、外銷和時尚、藝術、旅遊的領導品牌都正在使用iStaging的平台，創造各式垂直領域沉浸式虛實整合體驗。

iStaging自2015年成立以來，專注於AI驅動的混合實境技術，具備快速建置3D數位孿生空間的優勢，從拍攝至產出成品平均僅需3至5天。平台後台支援語音導覽、觀眾數據分析、多語切換、導覽路線、平面圖、影音導入與關鍵字標註等功能，企業可依需求彈性設定。

AI 台灣大 雲端服務

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