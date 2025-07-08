行競科技攜手波蘭工業小巨人 SKB聯手進軍歐洲電動化市場

波蘭知名工業集團SKB宣布與台灣創新電池技術公司行競科技（XING Mobility）簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動浸沒式冷卻電池技術於波蘭與更廣泛歐洲市場的落地應用。此次合作在波蘭台灣工商會的協助下促成，並於「波蘭台灣經貿論壇」期間正式簽署合作協議，雙方將深化台波產業合作、在歐洲共同推進電動化發展。

波蘭近年迅速躍升為歐洲最受矚目的電動化與儲能市場之一，不僅擁有深厚的製造基礎，更在政策驅動與產業投資推動下，成為國際電動車與電池供應鏈競相布局的熱點，而SKB作為波蘭代表性產業集團，三十年來橫跨建設、機械、塑化、汽車零件與物流領域，具備雄厚的產業根基。此次合作，行競與SKB將充分結合台灣技術創新與SKB在波蘭多角的工業布局，搶進這塊綠色經濟高地。

此次合作將結合SKB在波蘭及歐洲的業務布局與系統整合能力，與行競科技領先全球的IMMERSIO浸沒式冷卻電池技術，共同搶占能源轉型與重型電動載具電池解決方案的龐大商機。應用場景涵蓋儲能系統（ESS）、電動卡車與電動巴士等高功率電動化應用，有效提升系統在極端工況下的安全性、熱管理效率與產品壽命。

雙方亦規劃於波蘭推動儲能示範專案與電動車輛整合計畫，從技術導入到產品整合，再到在地製造與部署，為歐洲市場量身打造全方位電池解決方案。雙方將透過彈性多元的營運策略，拓展應用場景、降低導入門檻，全面提升市場滲透率。

SKB集團執行長Bartłomiej Dobosz 表示，我們與行競科技的合作，是打造波蘭強大電池技術生態系的重要一步。我們的目標不僅是導入創新，更是支持在地價值鏈的發展，從示範項目到全面量產。我們也看好將這些解決方案應用於分散式能源、工業領域以及重型運輸市場的巨大潛力。

目前，SKB已發展為整合型企業集團，旗下包括SKB Drive Tech、Cordis Logistics、Plast Instal SKB、SKB Energetyka及SKB LDR。這些橫跨製造、工程、物流、能源與基礎建設的專業能力，為這次合作奠定了獨特且堅實的基礎。憑藉我們廣泛的技術與經驗，我們不僅能加速突破性技術的導入，更能依市場實際需求推動規模化應用。我們相信，這項合作將成為推動歐洲新一代電池解決方案發展的重要催化劑。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞表示，SKB是波蘭極具代表性的工業集團，我們非常榮幸能夠攜手這樣優秀的合作夥伴，結合雙方優勢，讓台灣最前沿的電池技術踏入波蘭這個充滿爆發力的市場。這不僅是技術的合作，更是我們共同邁向下一個能源世代、實現電能應用願景的起點。