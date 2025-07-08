家登董座邱銘乾：美國關稅與匯率干擾 微調今年成長目標

台積電（2330）英特爾三星等三大半導體巨頭合作夥伴、晶圓傳載方案商家登（3680）董事長邱銘乾8日回應關於「今年營運成長目標是否維持」提問指出，應該會有稍微下調，去年與今年初先前訂出年度夢想目標百億元較樂觀，內部目標是微幅調整，不是說修正30-40%，而是略為修正，畢竟大環境與關稅、匯率如此，若現在還這麼樂觀有風險。

他也說，尤其關稅、匯率都會影響，關稅會影響消費動能，後續如何發酵要觀察，現階段還是保守為宜。匯率方面公司本身收款帳期自然避險也難免會受到影響，大家都面對一樣的情況，半導體產業與AI伺服器台灣廠商布局有出口優勢自然也難免會有讓新台幣兌美元匯率升值壓力。

家登8日舉辦集團家崎大樓落成啟用典禮，邱銘乾會前受訪對於美國關稅政策表達看法，他說，關稅增加對大家都不是好事，美國關稅是全球商業環境最大變數。

提到關稅潛在影響，邱銘乾表示，由於客戶採購有預算制，擔心美國關稅可能會影響客戶採購數量。微軟（Microsoft）等雲端服務供應商對於人工智慧（AI）投資是否會有變動，將是影響半導體需求的關鍵因素，更值得留意。

邱銘乾也說，隨著AI應用陸續出現，算力需求增加趨勢可望維持不變，算力儲備應是軍火競賽，對於半導體產業持續擴充持樂觀看法，不過，預期關稅對於消費性產品市場將會有很大影響。

他表示，原先對於今年營運展望樂觀，應該是有點下調，內部設定營收挑戰新台幣100億元大關的目標，考量當前大環境情況，需要收斂一下，尤其關稅若20%以上會影響消費動能，因此後續發酵需要觀察，因此將全年營運目標微調、保守為宜。

媒體詢問半導體關稅議題影響，他則回應，目前不清楚美方認定課稅是成品還是半成品課稅，不過目前個人已經感受到，客戶需求美國布局力道加強與較積極。