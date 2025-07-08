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任天堂Switch2全球首賣狂銷 eSports電競超火

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

6月初睽違八年的任天堂Switch 2正式開賣，全球熱銷使得玩家一機難求， Switch 2單周狂銷突破350萬台，第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶指出，適逢暑假為傳統電競產業新品推出旺季，近期以伊停火、降息預期增強，利多拉抬美股上揚創高，財富效應外溢，可望進一步推升遊戲機、電競設備、遊戲軟體等產業消費熱度。

根據高盛研究報告統計，Switch 2在短短四天銷售量突破350萬台，銷售首月即突破500萬台大關，創下過去幾年遊戲機首賣的最快紀錄，劉郁伶分析，任天堂累積龐大粉絲，且具備高黏著度，Switch初代的累計銷量已達1.4億台，用戶基礎堅固，且為世代跨度大的遊戲機，可涵蓋家長及年輕族群。

Precedence Research預估，未來十年遊戲機市場規模可望由2024年的289億美元， 2034年則站上659億美元，複合年成長率達8.6%；此外，全球電玩遊戲市場成長趨勢也讓人驚豔，Precedence Research預估，目前約2,750億美元的市場規模，至2034年則上看7,218億美元，複合年成長率更高達10.2%，沉浸式遊戲及虛擬實境（AR和VR）新感受，帶來遊戲市場進一步普及和發展。

新一代Switch2推出高質量第三方遊戲，如經典遊戲瑪利歐新遊戲軟體，薩爾達可望再出新作等，劉郁伶說明，市場高度期待任天堂新一代主機及遊戲軟體銷售成長續航力，將接棒首賣熱潮；除Switch2，Xbox陣營下半年也可望推出新機種、配備等，短期新機效應延續可期，劉郁伶也看好，AI、雲遊戲的新興技術的發展趨勢，如資料中心建置、網通晶片等，此外，雲端遊戲串流等也有助電競產業中長期成長爆發力。

電競遊戲產業每年迎接新品上市，還有新世代人口消費助攻，第一金投信提醒，玩家及科技偏好者，不妨結合定期定額與逢回單筆投資分批買進，將是參與電競科技成長性投資標的較佳投資方式。

Switch 電競

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