Opensignal公布台灣6月網路報告 中華電5G網速居冠

國際測速機構Opensignal今天公布6月台灣行動網路體驗報告，中華電信獨贏12個獎項，台灣大哥大、遠傳電信分獲3個獎項，在5G下載速度方面，中華電信以305.6Mbps的成績居冠。

Opensignal今天發布新聞稿，公布2025年6月台灣行動網路體驗報告，檢視台灣3大主要行動網路業者中華電信、遠傳電信和台灣大哥大，在2025年2月1日起至5月1日止，90天內的行動網路體驗。

Opensignal指出，與2024年12月發布的台灣行動網路體驗報告相同，中華電信是獲獎最多的電信業者，中華電信贏得12個獎項，並分享另外3個獎項，台灣大哥大與遠傳電信分別獲得3個獎項。

其中，在整體體驗方面，中華電信以98.8Mbps的表現再次贏得下載速度體驗獎，領先第2名遠傳電訊的69Mbps和第3名台灣大哥大的67.2Mbps。5G下載速度方面，中華電信以305.6Mbps的成績，領先第2名遠傳的218.9Mbps，蟬聯5G下載速度獎，台灣大哥大則以183Mbps獲得第3名。

Opensignal提到，遠傳電信與亞太電信、台灣大哥大與台灣之星合併後，兩家業者都改善涵蓋體驗，同時台灣大哥大也改善品質一致性的表現。中華電信獲12個獨贏獎項及3個並列獎項，展現其網路主導優勢，包括贏得整體體驗、5G體驗、涵蓋及一致性等類別中的多個獎項。

遠傳電信共享5G影音體驗獎，且5G用戶在台灣使用5G服務的時間最長，以36.1%的成績，獨得5G可用率獎，較之前的31.2%成績有所提升，台灣大哥大、中華電信與遠傳電信則分享整體可用率獎項。

台灣大哥大共享整體影音體驗與5G影音體驗獎，在「整體影音體驗」獲得73.3分，比上一次報告的71.6分有所提升，台灣大哥大連續兩次並列獲得整體影音體驗獎。