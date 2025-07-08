SIA：全球半導體5月銷售額月增3.5% 亞太地區動能強
美國半導體產業協會（SIA）統計，5月全球半導體銷售額590億美元，較4月增加3.5%，年增19.8%。
SIA表示，美洲、亞太及其他地區需求強勁，持續推動全球半導體市場增長，5月全球半導體銷售額依然強勁，略高於4月水準。
SIA指出，亞太及其他地區5月半導體銷售月增6%，為月增幅度最大的地區，中國次之，月增5.4%，歐洲月增4%、美洲月增0.5%、日本月增0.2%。
美洲5月半導體銷售年增45.2%，為年增幅度最大的地區，亞太及其他地區次之，年增30.5%，中國年增20.5%、日本年增4.5%、歐洲年增4.1%。
據世界半導體貿易統計組織（WSTS）先前預估，今年全球半導體營收可望達7009億美元，將成長11.2%。邏輯及記憶體是主要驅動力，2項產品營收合計將超過4000億美元規模。
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