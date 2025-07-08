緯創、仁寶、友達、富采大開實習職缺 拚AI產學接軌

緯創資通今日指出，AI不僅是科技潮流，更是產業轉型與職涯升級的關鍵能力，為此，由友達、仁寶、緯創三大企業領軍，新加坡商鈦坦科技、微星、力成科技、104、東元、研揚等企業共同參與的「GOLF學用接軌聯盟」，正串聯超過百家校企，推出超過30門AI主題課程、實習職缺與企業參訪活動，積極打造與產業同步、為人才鋪路的跨域學習平台。

目前平台上開放的AI課程，包含致理科技大學《人工智慧：程式應用與AI》、緯育TibaMe《資料科學入門》、人工智慧科技基金會《AIOverview》，以及台積電《人工智慧與數位轉型概論》等。

GOLF學用接軌聯盟不僅開課，也開出豐富實習職缺，搭配課程內容同步推進。

今年第二季已釋出多項熱門職缺，包含仁寶電腦AI專案／研發／演算法工程師、友達光電智慧製造與資訊管理類實習、緯創資通NB機構研發與軟體研發、富采集團資訊與系統工程師等，協助學生在學期間就進入產業現場。

除了課堂學習，GOLF學用接軌聯盟亦積極規劃企業參訪活動，讓學生有機會親自走入產業現場，直擊實務運作。今年截至6月底，已完成包含志聖工業、力成科技、遠傳電信、研揚科技、富采控股、凱衛資訊等企業參訪，參訪企業涵蓋電子製造、科技研發、通訊、系統整合等多元產業，吸引超過300位學生報名參與，涵蓋台大、中央、中興、大同、淡江、東海等多所大學。

GOLF學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展強調，這一世代強調自主學習與跨域探索，不再只仰賴傳統學科體系，而是主動尋找能立即應用的技能，尤其對AI、數據與數位轉型等領域表現出高度興趣，「面對快速變動的產業，唯有串聯企業資源與學校動能，才能真正協助學生準備好下一步。GOLF學用接軌聯盟做的不是教育，而是讓學生的學習，成為未來產業的一部分」。