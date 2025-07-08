快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創、仁寶、友達、富采大開實習職缺 拚AI產學接軌

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
「GOLF學用接軌聯盟」參與中央大學校園招募活動，由力成科技與志聖攜手新加坡商鈦坦科技、東海大學等聯盟會員，向學生推廣免費線上課程。圖／GOLF學用接軌聯盟提供
「GOLF學用接軌聯盟」參與中央大學校園招募活動，由力成科技與志聖攜手新加坡商鈦坦科技、東海大學等聯盟會員，向學生推廣免費線上課程。圖／GOLF學用接軌聯盟提供

緯創資通今日指出，AI不僅是科技潮流，更是產業轉型與職涯升級的關鍵能力，為此，由友達、仁寶、緯創三大企業領軍，新加坡商鈦坦科技、微星、力成科技、104、東元、研揚等企業共同參與的「GOLF學用接軌聯盟」，正串聯超過百家校企，推出超過30門AI主題課程、實習職缺與企業參訪活動，積極打造與產業同步、為人才鋪路的跨域學習平台。

目前平台上開放的AI課程，包含致理科技大學《人工智慧：程式應用與AI》、緯育TibaMe《資料科學入門》、人工智慧科技基金會《AIOverview》，以及台積電《人工智慧與數位轉型概論》等。

GOLF學用接軌聯盟不僅開課，也開出豐富實習職缺，搭配課程內容同步推進。

今年第二季已釋出多項熱門職缺，包含仁寶電腦AI專案／研發／演算法工程師、友達光電智慧製造與資訊管理類實習、緯創資通NB機構研發與軟體研發、富采集團資訊與系統工程師等，協助學生在學期間就進入產業現場。

除了課堂學習，GOLF學用接軌聯盟亦積極規劃企業參訪活動，讓學生有機會親自走入產業現場，直擊實務運作。今年截至6月底，已完成包含志聖工業、力成科技、遠傳電信、研揚科技、富采控股、凱衛資訊等企業參訪，參訪企業涵蓋電子製造、科技研發、通訊、系統整合等多元產業，吸引超過300位學生報名參與，涵蓋台大、中央、中興、大同、淡江、東海等多所大學。

GOLF學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展強調，這一世代強調自主學習與跨域探索，不再只仰賴傳統學科體系，而是主動尋找能立即應用的技能，尤其對AI、數據與數位轉型等領域表現出高度興趣，「面對快速變動的產業，唯有串聯企業資源與學校動能，才能真正協助學生準備好下一步。GOLF學用接軌聯盟做的不是教育，而是讓學生的學習，成為未來產業的一部分」。

AI 人工智慧 實習

延伸閱讀

台股勁揚…緯創、緯穎卻雙雙走跌 法人：外資換股操作所致

仁寶波蘭車用新廠一階段完工！拚明年量產、年產可達350萬台

仁寶推永續設計資料庫

緯創股利入袋！每股發3.799元 董座林憲銘笑納1.7億股息

相關新聞

川普公布首批關稅 台灣不在名單內 半導體業者直呼不妙

美國總統川普陸續公布對等關稅稅率名單，台灣不在首批洽定稅率名單內 ，而在向來最聽話的日本稅率也高達25%， 身為台積...

緯創、仁寶、友達、富采大開實習職缺 拚AI產學接軌

緯創資通今日指出，AI不僅是科技潮流，更是產業轉型與職涯升級的關鍵能力，為此，由友達、仁寶、緯創三大企業領軍，新加坡商鈦...

宇瞻推microSD Express卡 迎合Switch 2高效儲存需求

任天堂Switch 2即將開賣，不少遊戲玩家都已經蓄勢待發準備入手。全球數位儲存領導品牌宇瞻科技（8271）今宣布，推出...

家登集團家崎大樓落成 董座談美國對等關稅景氣這樣說

家登集團（3680）家崎大樓8日在土城舉辦落成典禮，家登家登董事長邱銘乾典禮前受訪談到半導體景氣與美國對等關稅等看法。他...

工業富聯獲利看俏 鴻海財報亮眼可期

鴻海集團旗下工業富聯（FII）昨（7）日發布2025年半年度業績預告，預估上季淨利將較去年同期暴增47%以上，上半年獲利...

彭博：台積加速美國建廠 大而美法案優稅將推升毛利率

彭博分析師表示，美國國會3日通過的川普「大而美」法案，提供了更高額的稅收抵減，將可能一方面提高台積電美國亞利桑那廠的毛利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。