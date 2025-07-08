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宇瞻推microSD Express卡 迎合Switch 2高效儲存需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻推出支援Switch 2的microSD Express，輕鬆擴增遊戲機空間。圖／宇瞻提供
宇瞻推出支援Switch 2的microSD Express，輕鬆擴增遊戲機空間。圖／宇瞻提供

任天堂Switch 2即將開賣，不少遊戲玩家都已經蓄勢待發準備入手。全球數位儲存領導品牌宇瞻科技（8271）今宣布，推出支援新機規格的高速microSD Express記憶卡，提供128GB與256GB兩種規格，讓玩家可以直接即刻升級儲存空間，與Switch 2同步進化！

本次Switch 2尚未開賣就話題不斷，除了硬體規格升級外，更指定記憶卡需支援microSD Express規格標準。此標準相較於目前主流的microSD UHS-1，傳輸速度表現優異，能大幅降低遊戲讀取延遲與軟體安裝時間，讓許多遊戲玩家拭目以待。

宇瞻推出的microSD Express產品符合SDA協會規範，讀寫速度高達810/700 MB/sec，是目前市面上少見讀寫表現俱佳的記憶卡。近似SSD等級的存取速度與兩種大容量規格，除了提升遊戲體驗外，同時解決掌上型遊戲機的容量不足問題。而隨著遊戲模式逐漸轉向線上下載至主機，加上遊戲本身因為體驗設計需要大容量，因此擴充遊戲機的容量預期將成為主流選項。

隨著8K、HDR等新世代高畫質的內容創作普及化，消費者對於創作儲存的需求標準也日益增加；宇瞻的microSD Express記憶卡適用於智慧型手機或平板，或是需要4K/8K高解析影像讀取的空拍機、攝影機、運動相機與行車紀錄器等。以記憶卡如此精巧的尺寸卻能發揮相當於SSD的效能，還通過防水、防摔、防磁與防X光等測試，對於AI邊緣運算的需求亦能滿足。

宇瞻表示，此款新產品在PChome已可購買，Momo預計近期上架。

Switch 記憶卡 遊戲機

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