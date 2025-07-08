緯創領軍！GOLF 聯盟串聯100+校企 以30門 AI 課打造即戰力

隨著「AI產業化、產業AI化」的雙軸政策不斷推進，我國政府也透過「大南方新矽谷推動方案」積極打造主權AI生態系，期望以南臺灣為核心，帶動智慧科技與產業創新，實現人才與產業的無縫接軌。而代工大廠緯創（3231）8日也攜手友達（2409）、仁寶（2324）等企業夥伴，以GOLF學用接軌聯盟的身分，宣布將串聯100+校企會員，打造超過30門AI主題課程、實習職缺與企業參訪活動，幫助青年在巨變之中精準升級，迎頭趕上市場商機，一舉搶得職涯主動權。

GOLF學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展指出，全球AI風暴來襲，新鮮人該如何成為變動時代的先行者，也成為一大挑戰，而今年的職場新人，則堪稱隨時面對變動長大的「變動系青年」，他坦言，這一世代強調自主學習與跨域探索，不再只仰賴傳統學科體系，而是主動尋找能立即應用的技能，尤其對AI、數據與數位轉型等領域表現出高度興趣。

根據Precedence Research最新數據，全球人工智慧市場預計於2034年突破3.6兆美元，2025至2034年年均成長率高達19.2%。根據康乃爾大學研究團隊發表的研究指出，從2018年到2023年，人工智慧職位的需求占所有職缺的比例增加21%，並在2024年持續加速中。可見AI不僅是科技潮流，更是產業轉型與職涯升級的關鍵能力。而根據104人力銀行資料，2025 年有逾52萬筆職缺「歡迎新鮮人」，新鮮人薪資中位數更來到歷史新高的 36,000 元。能否掌握AI能力，成為企業預約的下一個即戰力，已成關鍵。

AI入門到進階實作 聯盟課程全面升級

「從AI入門到進階，從演算法到產業應用，GOLF 學用接軌聯盟整合的不只是知識，更是實戰力。」目前平台上開放的 AI 課程，包含致理科技大學《人工智慧：程式應用與 AI》、緯育 TibaMe《資料科學入門》、人工智慧科技基金會《AI Overview》，以及台積電（2330）《人工智慧與數位轉型概論》等，廣受學生歡迎。

特別的是，GOLF學用接軌聯盟也觀察到，學生學 AI 不再只學程式語言，更多人開始關注 Python、Git/GitHub、爬蟲技術等實作技能。因此，聯盟與緯育 TibaMe、六角學院、財團法人人工智慧科技基金會（AIF）等教育與產業單位合作，推出更貼近實務需求的技術課程，協助學生快速熟悉業界常用工具與應用場景。以上所有課程，學生只需註冊 GOLF 學用接軌聯盟會員後，即刻開啟完全免費線上學習。

實習職缺同步開放 打造學用接軌完整路徑

GOLF 學用接軌聯盟不僅開課，更開出豐富實習職缺，搭配課程內容同步推進。2025 年第2季已釋出多項熱門職缺，包含仁寶電腦 AI 專案／研發／演算法工程師、友達光電智慧製造與資訊管理類實習、緯創資通NB機構研發與軟體研發、富采集團資訊與系統工程師等，協助學生在學期間就進入產業現場。

「學用接軌不是口號，而是從學習到應用的連貫旅程。」GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示，學生不只學會如何寫程式，更學會在企業裡如何解決問題、與團隊合作，這樣的人才才是真正企業所需。

攜手校方推雙語課 企業帶路看產業真實面

為協助更多學生更貼近業界需求，GOLF 學用接軌聯盟也積極與學校合作，包括與中央大學、大同大學共同推動全英業師授課，讓學生提早適應多語環境下的專業討論，強化職場競爭力。聯盟亦將課程持續雙語化，期望在未來將平台上 70% 課程轉換為雙語版本。

除了課堂學習，GOLF 學用接軌聯盟亦積極規劃企業參訪活動，讓學生有機會親自走入產業現場，直擊實務運作。今年截至 6 月底，已完成包含志聖工業（2467）、力成科技（6239）、遠傳電信（4904）、研揚科技（6579）、富采控股（3714）、凱衛資訊（5201）等企業參訪，參訪企業涵蓋電子製造、科技研發、通訊、系統整合等多元產業，共吸引超過 300 位學生報名參與，涵蓋台大、中央、中興、大同、淡江、東海等多所大學。參訪活動由企業內部專業人員帶領學生實地了解職場環境與部門運作，協助學生在探索產業時獲得更具體的職涯想像。

攜手推動產業育才 聯盟號召更多校企共創未來

從知識到實習，從單語到雙語，從線上到線下，GOLF 學用接軌聯盟持續優化學習體驗，回應學生與企業雙方的期待。由友達、仁寶、緯創三大企業領軍，新加坡商鈦坦科技、微星（2377）、力成科技、104、東元（1504）、研揚等企業共同參與，GOLF 學用接軌聯盟正積極打造一個真正與產業同步、為人才鋪路的跨域學習平台。

GOLF學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展強調：「面對快速變動的產業，唯有串聯企業資源與學校動能，才能真正協助學生準備好下一步。GOLF 學用接軌聯盟做的不是教育，而是讓學生的學習，成為未來產業的一部分。」

李境展直言，這樣的理念已獲得聯盟內，眾多企業會員的共鳴與支持。GOLF聯盟攜手超過百家企業與學校，正以實際行動推動課程共創、人才共育，打造更貼近未來職場的學習路徑。聯盟也期待有更多志同道合的學校與企業加入，一同為下一代打造更有準備、更有彈性的學用接軌生態圈。