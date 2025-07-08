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家登集團家崎大樓落成 董座談美國對等關稅景氣這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登集團全球版圖。記者尹慧中攝影
家登集團全球版圖。記者尹慧中攝影

家登集團（3680）家崎大樓8日在土城舉辦落成典禮，家登家登董事長邱銘乾典禮前受訪談到半導體景氣與美國對等關稅等看法。他並說，新大樓落成啟用因應異地備援需求，家登集團攜手半導體聯盟30-40家夥伴持續海外內外布局推進。

談到聯盟夥伴與德鑫，邱銘乾並說，和半導體聯盟夥伴一起成立德鑫，八家一起解決美國市場問題，後來成立德鑫貳，後續可能會有德鑫三或後續德鑫四，希望夥伴持續增加以大帶小協同海外布局，希望產業發展越快越好，投入研發保持領先優勢，也是台灣半導體成為世界第一的彈性。

家登董事長邱銘乾。記者尹慧中攝影
家登董事長邱銘乾。記者尹慧中攝影
家登集團-家崎大樓今日舉辦落成典禮，圖為當年大樓動土時時任行政院院長、現任總統賴清德簽名的金鏟子。記者尹慧中攝影
家登集團-家崎大樓今日舉辦落成典禮，圖為當年大樓動土時時任行政院院長、現任總統賴清德簽名的金鏟子。記者尹慧中攝影

半導體 家登

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