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川普公布首批關稅 台灣不在名單內 半導體業者直呼不妙
美國總統川普陸續公布對等關稅稅率名單，台灣不在首批洽定稅率名單內 ，而在向來最聽話的日本稅率也高達25%， 身為台積電重要供應商的家登精密董事長邱銘乾直呼不妙，台灣對等關稅稅率要低於日本稅率的機率恐怕不高，但在護國神山都已提出對美千億美元的投資後，若還高於25%，則有被當成奴婢對待的態勢。
邱銘乾表示，目前全球晶片貿易並沒有課徵關稅，關稅是每個國家衡量利益所談定的稅率，但川普政府拿來當作談判武器，勢必會增加貿易成本。
他強調，家登生產的半導體晶圓傳載產品在某家大客戶占比相當高，出口貿易也多採用離岸報價，由客戶自行承擔運輸所需運費、保險，這些購買者大多有預算的考量，未來若加計關稅，連帶也牽動總預算調整。若採購預算能隨關稅成本提升同步增加，預料對不會造成對家登營運太大影響。
因此觀察未來半導體產業景氣是否會因美國對等關稅實施而波動，美國七大雲端服務供應商（CSP）是重要觀察指標。不過就他的觀察，目前這七大CSP非台灣晶片不行，預算應不會縮減，加上各項AI應用普及 ，算力也成為各國軍備競賽，他對未來半導體產業持續成長仍抱持樂觀。
不過關稅影響全球經濟甚深，且不確定性高，為此他原本給集團今年營收目標挑100億元，將略為向下修正。
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