日韓關稅高掛25% 台指期夜盤一度跳水大跌155點

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

全球屏息以待的「關稅帝君」通知函，在美國總統川普7日於Truth Social貼出他給日本與南韓領導人的信函，宣布將對日本和南韓商品徵收25%關稅後，台指期夜盤一度大跳水，在短短3分鐘內暴跌155點，從盤上摜至盤下，最低見到22258點，所幸隨後跌幅收斂。

美國政府在台灣時間8日零時零分開始寄送新一輪對等關稅通知函給多國政府，川普在零時過後於Truth Social表示，8月1日起美國將對日本和南韓商品徵收25%關稅。信函中並強調，產業關稅又另外計算。此外，日韓若予以報復，將把關稅進一步提高。

台股7日觀望美國關稅通知，盤中又傳出經濟部長郭智輝受訪指出關稅還在談，更加重投資人觀望心態，台積電全場在盤下游走，直至尾盤跌幅收斂，下跌5元收1,080元，大盤指數終場下跌118.78點，跌幅0.53%，收22,428.72點，守住月線，成交量萎縮至2,690億元，較上周日均量劇減近千億元。

台指期在7日盤後大多維持在盤上游走，8日零時19分時約在22413點，但受到日韓稅率出爐消息衝擊，到22分時跌到22258點。

日本 美國 關稅

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