DDR4火爆 下游記憶體模組廠沾光
DDR4報價飆漲，不僅南亞科（2408）、華邦等上游主要晶片供應商營運看俏，下游記憶體模組廠同步衝鋒，包括威剛（3260）、宇瞻、宜鼎等模組廠享低價庫存優勢，6月業績亮眼，基本面跟著市況熱轉。
威剛昨（7）日公告6月營收46.98億元，攀上逾15年來單月新高，月增12.69%，年增59.05%；第2季營收127.84億元，為15年半來單季新猷，季增29.03%，年增27.22%；上半年營收226.84億元，年增8.48%。
威剛董事長陳立白預告，客戶備建庫存需求大增，該公司將全力支援主要客戶需求。
陳立白說，以目前訂單能見度與記憶體價格續揚來看，威剛第2季業績攻高之餘，毛利率也會明顯優於首季，看好整體成長動能將延續至第3季，繼續挑戰營運高點。
宜鼎6月營收站上10億元大關、達10.3億元，年增37.52%；上半年營收56.47億元，年增29.34%，顯示該公司憑藉工控專案穩定推進與邊緣AI布局初見成效，持續推升營運表現。
看待下半年，宜鼎先前曾說，公司已提前備妥客戶下半年所需庫存，力求在全球政經不確定性下維持供應穩定，並預期在專案落地、備貨充足與邊緣AI需求逐步發酵帶動下，下半年營運仍有望優於上半年。
宇瞻上半年營收47.61億元，年增24.31%，反映三大原廠陸續宣布停產DDR4、供給明顯收斂，為填補潛在需求缺口，市場急單湧現，加上因應下半年關稅變動的備貨需求，推升出貨動能。
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