DDR4火爆 下游記憶體模組廠沾光

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DDR4報價飆漲，不僅南亞科（2408）、華邦等上游主要晶片供應商營運看俏，下游記憶體模組廠同步衝鋒，包括威剛（3260）、宇瞻、宜鼎等模組廠享低價庫存優勢，6月業績亮眼，基本面跟著市況熱轉。

威剛昨（7）日公告6月營收46.98億元，攀上逾15年來單月新高，月增12.69%，年增59.05%；第2季營收127.84億元，為15年半來單季新猷，季增29.03%，年增27.22%；上半年營收226.84億元，年增8.48%。

威剛董事長陳立白預告，客戶備建庫存需求大增，該公司將全力支援主要客戶需求。

陳立白說，以目前訂單能見度與記憶體價格續揚來看，威剛第2季業績攻高之餘，毛利率也會明顯優於首季，看好整體成長動能將延續至第3季，繼續挑戰營運高點。

宜鼎6月營收站上10億元大關、達10.3億元，年增37.52%；上半年營收56.47億元，年增29.34%，顯示該公司憑藉工控專案穩定推進與邊緣AI布局初見成效，持續推升營運表現。

看待下半年，宜鼎先前曾說，公司已提前備妥客戶下半年所需庫存，力求在全球政經不確定性下維持供應穩定，並預期在專案落地、備貨充足與邊緣AI需求逐步發酵帶動下，下半年營運仍有望優於上半年。

宇瞻上半年營收47.61億元，年增24.31%，反映三大原廠陸續宣布停產DDR4、供給明顯收斂，為填補潛在需求缺口，市場急單湧現，加上因應下半年關稅變動的備貨需求，推升出貨動能。

威剛 營收

延伸閱讀

南亞科、華邦滿手賠錢貨 轉眼變黃金

威剛DDR4 喊漲價40%

力積電 DRAM訂單滿手

IBM強攻量子電腦 旺宏扮神隊友搶關鍵商機

相關新聞

聯發科攜手輝達開發新晶片…個人AI超級電腦 要開賣了

聯發科布局個人AI超級電腦邁入收成期，與輝達共同開發、用於輝達首款個人AI超級電腦的GB10超級晶片，獲得主要PC品牌大...

工業富聯獲利看俏 鴻海財報亮眼可期

鴻海集團旗下工業富聯（FII）昨（7）日發布2025年半年度業績預告，預估上季淨利將較去年同期暴增47%以上，上半年獲利...

彭博：台積加速美國建廠 大而美法案優稅將推升毛利率

彭博分析師表示，美國國會3日通過的川普「大而美」法案，提供了更高額的稅收抵減，將可能一方面提高台積電美國亞利桑那廠的毛利...

高盛：台積明年有兩亮點 關注三大台廠後續發展

高盛上周於新加坡舉行路演（Roadshow），國際重量級投資人高度關注台積電等三大台廠的後續發展。高盛同時預期本月17日...

DDR4火爆 下游記憶體模組廠沾光

DDR4報價飆漲，不僅南亞科、華邦等上游主要晶片供應商營運看俏，下游記憶體模組廠同步衝鋒，包括威剛、宇瞻、宜鼎等模組廠享...

華碩相關產品 7月22日上秀

PC品牌大廠華碩搶搭輝達與聯發科攜手打造的個人AI超級電腦商機，將於7月22日至23日連續兩天，針對北美、亞太、歐非中東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。