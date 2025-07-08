高盛：台積明年有兩亮點 關注三大台廠後續發展
高盛上周於新加坡舉行路演（Roadshow），國際重量級投資人高度關注台積電（2330）等三大台廠的後續發展。高盛同時預期本月17日台積電法說將「無驚喜」，但明年將有兩大亮點。這兩亮點包括先進製程與CoWoS價格調漲、智慧機導入2奈米的需求增強。
高盛半導體產業分析師呂昆霖預估，台積電2026年5奈米以下製程價格調漲幅度將年增3%、CoWoS封裝價格則年增 5%。但由於近期新台幣對美元匯率的強勢升值趨勢，預期台積電為對抗匯率帶來的毛利壓力，實際價格調漲幅度有可能更高。
上周高盛在新加坡與超過35位重量級投資人進行會面，投資人高度聚焦台積電、聯發科、日月光投控等三家台廠。特別是關稅議題、新台幣強升等對台積電形成的基本面干擾，更是投資人矚目的焦點。
呂昆霖預期，即將到來的17日台積電法說將無重大驚喜，包括今年美元營收年增20%中段水準、與380億至420億美元的資本支出等目標，均將大致維持不變。
雖然呂昆霖雖對台積電即將到來的法說會未預期利多，對今年美元營收成長預估也維持年增28.7%不變，但預期明年獲利展望將具上行潛力，主要是先進製程與CoWoS價格調漲、及智慧機導入2奈米的需求增強二大亮點帶動。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言