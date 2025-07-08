高盛：台積明年有兩亮點 關注三大台廠後續發展

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台積電。 （美聯社）
台積電。 （美聯社）

高盛上周於新加坡舉行路演（Roadshow），國際重量級投資人高度關注台積電（2330）等三大台廠的後續發展。高盛同時預期本月17日台積電法說將「無驚喜」，但明年將有兩大亮點。這兩亮點包括先進製程與CoWoS價格調漲、智慧機導入2奈米的需求增強。

高盛半導體產業分析師呂昆霖預估，台積電2026年5奈米以下製程價格調漲幅度將年增3%、CoWoS封裝價格則年增 5%。但由於近期新台幣對美元匯率的強勢升值趨勢，預期台積電為對抗匯率帶來的毛利壓力，實際價格調漲幅度有可能更高。

上周高盛在新加坡與超過35位重量級投資人進行會面，投資人高度聚焦台積電、聯發科、日月光投控等三家台廠。特別是關稅議題、新台幣強升等對台積電形成的基本面干擾，更是投資人矚目的焦點。

呂昆霖預期，即將到來的17日台積電法說將無重大驚喜，包括今年美元營收年增20%中段水準、與380億至420億美元的資本支出等目標，均將大致維持不變。

雖然呂昆霖雖對台積電即將到來的法說會未預期利多，對今年美元營收成長預估也維持年增28.7%不變，但預期明年獲利展望將具上行潛力，主要是先進製程與CoWoS價格調漲、及智慧機導入2奈米的需求增強二大亮點帶動。

台積電 高盛

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