DDR4火爆 本季估再漲45%…南亞科、華邦受惠

DDR4記憶體嚴重供不應求，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布報告指出，本季消費性DDR4報價將較上季大漲40%至45%。

台廠中，南亞科（2408）、華邦都是DDR4供應商，法人看好，隨著產品報價持續揚升，將有助於南亞科、華邦營運。南亞科將於本周四（10日）舉行法說會，法人預期，該公司有望針對市況與報價釋出正向訊息。

DDR4現貨價已高於更高規的DDR5，價格倒掛情況為歷來罕見，主因國際DRAM大廠陸續淡出甚至停供DDR4，惟終端市場對DDR4需求仍強。集邦指出，第3季市場對DDR4需求持續熱絡，原廠有意擴大售價漲幅，在台廠產能尚無法完全銜接，且產品容量較小、無法滿足客戶需求規格下，短期內DDR4仍將供不應求。

集邦指出，目前DDR4皆優先滿足伺服器需求，對消費性應用供貨有限，加上消費性應用訂單規模較小，買方缺乏議價優勢，預期本季消費性DDR4價格將季增40%至45%。

相較下，產能集中的新世代DDR5產品本季價格漲幅相對溫和，出現新舊產品世代價格走勢分化的狀況。

另一方面，集邦指出，今年4月起韓、美記憶體大廠陸續宣布將於明年減少或停止供應智慧手機、筆電使用的LPDDR4X，但因相對應的處理器晶片規格未能同步升級，導致市場恐慌性需求明顯升溫，估第3季價格將大幅季增23%至28%。

至於LPDDR5X，因旺季備貨影響，短期供給較緊張，加上原廠有意縮小和其他記憶體產品的價差，研判第3季合約價將維持上漲5%至10%。

DDR4炙手可熱、價格一路漲，南亞科、華邦將成大贏家。展望後市，南亞科總經理李培瑛先前表示，看好AI伺服器及一般伺服器需求持續成長，以及下半年DRAM市況價量齊揚，消費型電子終端產品則在政策刺激下獲得提升。

南亞科並積極布局邊緣AI裝置市場，專注客製化高頻寬記憶體（HBM），正與封測夥伴福懋科技、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在2026年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。

華邦總經理陳沛銘分析，車用和穿載裝置需求將強勁成長，網通需求也不錯，PC、NB和智慧家庭需求健康，都有利該公司出貨。