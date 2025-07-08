彭博：台積加速美國建廠 大而美法案優稅將推升毛利率

彭博分析師表示，美國國會3日通過的川普「大而美」法案，提供了更高額的稅收抵減，將可能一方面提高台積電（2330）美國亞利桑那廠的毛利率至少四個百分點，也可能加快台積電未來兩年在美國的建廠速度。

分析師表示，美國國會3日通過的大而美法案，將原本2022年晶片法案提供的25%投資抵稅優惠提高至35%，將大幅降低台積電美國廠的淨資本支出和改善其財務狀況。根據彭博分析師分析，如果產能全開，台積電亞利桑那廠的毛利率將可能提高至48%，高於原本抵稅優惠只有25%時的44%。

由於這項租稅優惠的申請條件之一是工廠必須要在2026年底前開始動工，因此可能促使台積電加快其亞利桑那廠的興建，可能壓縮到目前正在興建中的P1B、P2和P3廠主要設備安裝時間，並可能讓大量資本支出提前至2025-2026年。

彭博分析師計算，假設開始安裝設備的時程比原先提早六個月，那麼台積電2027年的美國廠產能，將比原先提高24%至每月5.2萬片晶圓。這將使台積電的先進產能在美國製造的比率提高至約10%，高於原本的8%。

稅收抵減加碼將強化2022年晶片與科學法的激勵措施，該案包含390億美元補助款，以及750億美元製造業貸款額度，旨在扭轉半導體業過去數十年外移亞洲的趨勢。此一稅收優惠未設上限，預計政府的財政支出將超過其他形式的補貼，反映晶片法成功帶動投資。法案特別規定，明年底前啟動建廠計畫，後續持續建設的支出仍適用稅收抵減。此條款旨在加速建廠進程，同時考量到晶圓廠需數年工期才能完工的產業特性。

由於「大而美」法案成本高昂，當初表決就連許多共和黨議員也裹足不前，擔心法案過度刪減聯邦醫療補助（Medicaid）等社會安全網支出，但川普在3日投票的最後關頭時發文表達不滿施壓，最後仍順利過關。美國國會預算處（CBO）估計，這項法案將使未來十年美國財政赤字增加3.4兆美元。