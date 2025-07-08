PCB產業 擔憂對等關稅

美國對等關稅政策即將出爐細節與後續，台灣電路板協會（TPCA）理事長暨燿華（2367）董事長張元銘昨（7）日受訪時強調，這項政策對景氣影響很大，從產業來看，目前第3季初步看來仍是旺季，預期低軌衛星、伺服器與AI將是將產業持續成長主軸，但關稅結果會帶來不確定因素。

由於川普對等關稅對東南亞出口的稅率最高，在當地設廠的PCB與組裝廠持續關注後續情況。張元銘說，不確定關稅後續的影響，但對廠商東南亞布局會有影響，不過各廠既定投資蓋廠建廠都已到位，燿華泰國廠已經建設完工，今年內泰國廠確定會先試產。

據了解，印刷電路板族群在東南亞的布局按部就班推進，PCB龍頭臻鼎、載板龍頭欣興、華通、金像電、健鼎、台光電等廠商長期經營，相關布局未受短期關稅議題雜音干擾。業者直言，目前接單正常、出貨正常，擴廠進度也正常，相關布局是因應客戶需求與強化供應鏈韌性，布局也在關稅議題發生之前就已投資。

業者說，台廠耕耘的中高階PCB領域屬於較多客製化產品，客戶不會貿然亂下單或是趕進度，並於後續配合組裝出貨，從生產周期看，提前囤貨沒意義，目前整體接單生產都正常，東南亞布局也維持先前的計畫進度。

業者認為，從目前關稅議題發酵來看，實際並無所謂低關稅區域，從產業競爭來看，大家都一樣高，就算日本與南韓關稅低於台灣，但實際上日本與南韓PCB載板廠商多數已陸續淡出當地市場製造，並投資東南亞如馬來西亞、泰國等地，預期實際競爭仍會回歸基本面與各大廠管理能力，惟要關注關稅干擾全球景氣的消費力道。