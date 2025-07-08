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關稅議題 牽動Switch 2售價
任天堂新款遊戲機Switch 2嚴重供不應求，隨著美國總統川普日前宣布對越南加徵20%關稅，業界憂心在供應吃緊下，關稅議題恐使得Switch 2有漲價可能。Switch 2目前官方零售價為450美元，遠高於上一代的300美元。
任天堂社長古川俊太郎日前預告：「若關稅情況有變，我們會考慮調整價格。」此言一出，也讓不少玩家相當緊張，深怕太晚買到，很可能會因關稅問題而買貴。
日經新聞報導，任天堂對本會計年度（至2026年3月底止）的盈餘預估值，是以美國對越南、柬埔寨課徵10%關稅來計算。由於越南、柬埔寨均有Switch 2的生產基地，隨著美國宣布對越南加徵20%關稅，任天堂成本勢必提升，為達到財測盈餘預估數字，調整售價不無可能。據了解，Switch 2在美國發售後，全美各地門市搶購一空，部分玩家甚至得支付高達849美元才能在二手市場搶到一台新機，顯示Switch 2供不應求熱況，加上關稅問題壟罩，未來Switch 2價格恐居高不下。
任天堂先前曾因關稅問題延宕Switch 2預購時間，後續因川普宣布關稅暫停90天，才敲定4月24日正式開放預購，主機價格維持450美元不變，如今美國正式對越南實施20%進口關稅，推算Switch 2售價可能會跟著從450美元跳升至500美元。
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