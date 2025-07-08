面板市況下半年緊盯三重點

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面板下半年傳統旺季報價卻顯得不振，7月上旬電視面板全尺寸都看跌。展望後市，專家提醒下半年觀察面板市況有三大重點，包括川普關稅政策、中國大陸官方補貼政策動態，及陸廠減產措施。

研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，第3季面板進入提前備貨效應過後的價格及出貨下修期。Omdia預估自6月底起，電視面板將以每個月下跌2至3美元，跌幅約1%至2%緩步走跌。

謝勤益分析，造成現在電視面板跌價壓力大的主因，是去年第4季起至今年第1季，品牌廠都在因應關稅，展開提前備貨作業，而如今備貨效應已過。

至於今年第3季旺季否落空？謝勤益說，應該說今年的旺季提前了，由於去第4季起到今年第2季前段，都呈現提前備貨的效應，如今已進入提前備貨效應過後的價格及出貨下修期。

謝勤益指出，2025下半年面板市場觀察重點有三。

首先，仍需關切關稅不確定性的影響，雖然越南關稅已確定，但美國先前有針對PC類產品祭出免關稅條款，是否繼續實施，目前仍無法確定。其次，中國大陸「以舊換新」補貼政策會持續多久？目前尚不知曉。相關補貼攸關終端買氣強弱，牽動面板市況甚大。第三，大陸面板廠的減產作業是否持續加大，若供給能持續獲得節制，將有助報價獲得支撐。

關稅 電視面板

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