工業富聯獲利看俏 鴻海財報亮眼可期

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團旗下工業富聯（FII）昨（7）日發布2025年半年度業績預告，預估上季淨利將較去年同期暴增47%以上，上半年獲利也會比去年同期大增逾三成，反映AI伺服器需求強勁，出貨大爆發。

鴻海尚未公布第2季與上半年財報。法人指出，鴻海持股FII超過八成，隨著FII預告第2季與上半年獲利都將大增，意味鴻海財報同步亮眼可期。

根據FII釋出的業績預告，估計上半年淨利人民幣119.58億元（約新台幣487.64億元）至人民幣121.58億元（約新台幣495.80億元），年增36.84%到39.12%。其中，第2季淨利估達人民幣67.27億元（約新台幣274.32億元）到人民幣69.27億元（約新台幣282.48億元），年增47.72%至52.11%，均創同期新高。

FII表示，業績大幅增長，主要得益於AI相關業務爆發，第2季該公司雲端計算業務高速增長，整體板塊營收年增超過50%。產品結構持續優化，產品量產加速爬坡，客戶對AI數據中心機櫃需求不斷增加，其中，AI伺服器營收年增超過60%，雲端服務供應商（CSP）伺服器的營收年增超過1.5倍。FII強調，該公司在大客戶的核心產品份額繼續保持領先優勢，先進AI算力的GPU模組及GPU算力板等產品的出貨，第2季實現顯著增長。憑藉全球多地完善產能布局，以及較為顯著的產業鏈優勢，在主要客戶中的市場份額持續提升。

在通訊及行動網路設備業務方面，該公司鎖定智慧製造與AI融合的發展機遇，持續加碼核心產品的技術研發投入，推動該業務實現穩健增長。 

FII 新台幣

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