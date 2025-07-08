華碩相關產品 7月22日上秀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）搶搭輝達與聯發科攜手打造的個人AI超級電腦商機，將於7月22日至23日連續兩天，針對北美、亞太、歐非中東區客戶舉辦三場發表會，發布搭載輝達與聯發科攜手設計的GB10超級晶片、具備1,000 AI TOPS效能的Ascent GX10個人AI超級電腦。

華碩是檯面上第一個明確釋出推出輝達個人AI超級電腦時間點的的品牌大廠。業界預期，宏碁、技嘉、微星等品牌也將隨後跟進，於7月下旬陸續開始出貨，引爆新一波AI熱潮。

華碩表示，Ascent GX10搭載GB10 Grace Blackwell超級晶片，擁有1,000 AI TOPS的強大運算能力，專為高強度工作負載設計。該品配備Blackwell GPU和20核心安謀（Arm）CPU，擁有128GB記憶體，支援高達2,000億參數的AI模型。

AI 華碩 超級電腦

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