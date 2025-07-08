Switch 2缺貨 明春才有解…鴻準、旺宏、偉詮電、原相等營運吃補
任天堂最新遊戲機Switch 2第一波開賣滿月，日本分析師估計，新機短短一個月銷量較前一代產品開賣後同期間倍增，且供應仍嚴重吃緊，預估要等到明年春天，供貨緊張情況才可能緩解，並大幅調高Switch 2銷售預估。
這意味Switch 2至少還會缺貨九個月，任天堂為此積極催動供應鏈加速生產，以滿足市場需求。法人看好，鴻準（2354）、旺宏、偉詮電、原相等供應鏈將一路旺到明年首季，業績吃補。
其中，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片、原相是感測元件主要供貨商。
Switch 2於今年6月5日在日本、美國等地展開第一波銷售，台灣則會於本周四（10日）開賣。
綜合外電報導，日本當地分析師調查通路銷售狀況，目前日本當地Switch 2仍然一機難求，從供應狀況來看，至少還會缺貨三個季度；換言之，Switch 2恐怕必須等到明年春天才會比較容易買到。
業界人士透露，任天堂在日、美國市場陸續旗開得勝後，後續勢必會加大對供應鏈追單力道，並且將銷售高峰一路推向年底的歐美耶誕節旺季，甚至是明年農曆年檔期，供應鏈的訂單能見度至少直達第4季甚至明年首季。
日本分析師統計，Switch 2全球首波開賣後一個月的銷售量已達600萬台，較前一代機種（開賣首周銷售量約274萬台）翻倍，凸顯Switch 2對玩家極具吸引力。
東洋證券分析師安田秀樹認為，任天堂將Switch 2開賣的首個年度全球銷售量目標設定為1,500萬台，顯然過於保守，從現階段狀況推估，實際全年銷售量應落在2,000萬台；而USB證券分析師翟翌佳則預估為1,800萬台，等同是前代機種的1.2倍至1.3倍水準。
針對Switch 2產能狀況，任天堂社長古川俊太郎在5月的財報說明會上強調，「為靈活因應需求、正努力強化生產體制」。
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