面板報價不振 反映旺季出師不利…雙虎罩烏雲

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日示警，市場需求不振，7月上旬所有尺寸的電視面板報價均走跌，資訊科技（IT）面板需求也開始放緩。法人指出，需求與報價不振，意味面板下半年傳統旺季伊始即出師不利，友達（2409）、群創、彩晶等面板廠烏雲籠罩。

考量市場變化與關稅不確定因素，友達預估，今年顯示器整體出貨量將增長低個位數百分比，將繼續優化中長期產品組合和成本結構因應。

群創董事長洪進揚先前表示，關稅確實導致客戶上半年下急單，但也可能導致下半年第3季旺季需求受影響。他坦言，關稅造成的影響還好，必須密切關注未來的高關稅是否造成通膨，影響終端消費市場需求。

集邦科技研究副總范博毓表示，電視面板7月需求疲弱，部份品牌客戶持續修正第3季採購訂單，既嚴控庫存，也增加與面板廠議價的籌碼。對品牌商而言，第4季促銷旺季的需求得仰賴第3季備貨，若品牌能取得不錯的採購價格優惠，本季面板需求將有撐。但就面板廠來說，持續保持按需生產節奏，在需求放緩情況下，部分面板廠考慮接受品牌要求，讓面板價格開始出現小跌。

受制於需求不振，集邦預估，7月所有尺寸電視面板價格都將下跌，其中，32吋與43吋下跌1美元；50吋、55吋、65吋與75吋則預估下跌2美元。

IT面板方面，集邦表示，監視器用面板第3季需求開始放緩，僅有少部分尺寸規格在供應上小有缺口。范博毓指出，電視面板報價下滑，連帶影響監視器面板價格趨勢，7月監視器面板價格估Open Cell面板及面板模組均全面持平。

筆電面板雖然相對有好消息，但報價仍漲不動。范博毓說，部份筆電品牌客戶對第3季展望轉趨樂觀，帶動筆電面板需求動能稍為增強，但品牌商與面板廠的議價態度也同步轉趨積極，希望能透過增量來取得更多價格優惠。

范博毓指出，由於各面板廠現階段仍試圖透過檯面下的價格優惠來穩定客戶需求，維持面板廠各自的市占率，也以此來維持檯面上價格的穩定。據此研判，7月筆電面板價格將持平，後續價格走勢仍有賴品牌客戶與面板廠商敲定。