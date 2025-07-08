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聯發科攜手輝達開發新晶片…個人AI超級電腦 要開賣了

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

聯發科（2454）布局個人AI超級電腦邁入收成期，與輝達共同開發、用於輝達首款個人AI超級電腦的GB10超級晶片，獲得主要PC品牌大廠青睞，本月起相關終端產品陸續上市開賣，聯發科GB10超級晶片也將進入大量出貨階段。

隨著GB10超級晶片上陣衝業績，擔綱聯發科下半年AI相關業務要角之一，外界看好，將為聯發科非手機業務添新柴火。

輝達執行長黃仁勳今年元月於美國消費性電子展（CES）專講最後十分鐘宣布與聯發科攜手搶攻個人AI超級電腦，當時被譽為「黃仁勳CES壓軸秀」，驚艷市場。

輝達規劃，要推出全世界體積最小的AI超級電腦「Project DIGITS」，黃仁勳當時欽點Project DIGITS的關鍵，即由聯發科與輝達共同開發的GB10超級晶片。

聯發科先前指出，GB10架構在輝達Grace Blackwell平台，可為AI與雲端科技生態帶來突破性變革。該公司與輝達合作為開發者帶來全球最小的AI超級電腦DGX Spark，不僅提供前所未有的1,000 TOPS AI效能，還能在本地端對參數量多達2,000億的AI模型進行原型設計、微調和推理，將強大的輝達AI搬到辦公桌上。

聯發科認為，上述產品不僅證明公司在高性能運算 （HPC）晶片設計的能力，也能持續探索未來其他應用。

輝達表示，DGX Spark能順暢地將模型匯出至輝達DGX Cloud，或任何加速雲端或資料中心基礎架構，以小巧設計帶來強大的效能與功能，讓開發者、研究人員、資料科學家及學生得以突破生成式 AI 的極限，並加速各產業的工作負載。

輝達規劃，包括宏碁、華碩、戴爾、技嘉、惠普、聯想與微星，以及全球各地的通路合作夥伴將自7月起開始供貨DGX Spark相關產品。外界認為，這條產品線不但對輝達鞏固AI市場有利，對於聯發科來說，GB10超級晶片合作案也是跨足AI業務發展的重要里程碑之一。

聯發科表示，關稅變數已為全球市場帶來不確定性，將密切觀察對全球經濟的影響，並深化與全球供應鏈夥伴和客戶合作，加強應變能力。

聯發科認為，從中長期來看，AI無所不在的大趨勢不變，前景仍穩固成長。在公司穩健的財務體質支持下，將繼續專注於新專案的執行與關鍵技術投資，為客戶創造策略價值，目前公司在AI大趨勢中的幾個新領域持續有不錯的進展。

AI 聯發科 輝達

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