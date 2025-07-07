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DDR4缺貨價量狂升 威剛繳出最強6月與第2季

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／本報系資料照片
威剛董事長陳立白。圖／本報系資料照片

在上游原廠規畫停產DDR4的驅動下，DRAM市場需求及現貨價格大幅飆升，DDR4現貨價已大幅超越合約價，推動記憶體模組領導品牌威剛科技繼4月、5月連創同期新高後，又以最強6月再攀逾15年來單月營收高峰，年增近六成達46.98億元。第2季營收127.84億元也同步刷新15年半以來單季高點，雙雙繳出歷年同期新高。

威剛董事長陳立白表示，受惠DRAM與NAND Flash價格同步走揚，客戶備建庫存需求大增，公司將全力支援主要客戶需求。以目前的訂單能見度與記憶體價格續揚來看，公司不僅第2季營收創高、毛利率表現明顯優於第1季，整體成長動能也將一路延續至第3季，繼續挑戰營運高點。

陳立白進一步指出，第2季、第3季的DRAM接單爆量已為公司今年營運成長備足底氣，除此之外，公司籌備多時的AI伺服器產品也進入送樣認證階段，預計今年第四季有機會開始小量接單出貨。看好全球AI應用領域將日益增多，自2026年開始AI伺服器與AI相關產品都將成為公司長期營運發展與獲利增長的全新AI產品動能。

威剛6月合併營收年增59.05%、月增12.69%達46.98億元；受惠DRAM價量齊揚，單月DRAM營收跳增至32.6億元，月增33.93%，占整體營收比重達69.36%，SSD營收比重為20.58%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比10.06%。累計第2季合併營收為127.84億元，季增29.13%、年增27.47%；DRAM模組營收貢獻比重62.15%，SSD為26.29%，記憶卡、隨身碟與其他產品11.56%。

DRAM 營收

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