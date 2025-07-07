快訊

影／車子吹翻、電箱爆炸！丹娜絲重創台南 消防員曝「詭異救援情況」

最大震度3級！宜蘭南澳晚間8：01發生規模5地震 15縣市有感

丹娜絲影響...淹水、電力中斷 台南「這9區」明仍停班課

聽新聞
0:00 / 0:00

川普「大而美」助台積美國廠蓋得「大而快」 毛利率至少提高4個百分點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
彭博分析師表示，川普大而美法案提高對晶片廠的投資抵稅優惠，將提高台積電美國廠的毛利率，也將加快其建廠進度。 美聯社
彭博分析師表示，川普大而美法案提高對晶片廠的投資抵稅優惠，將提高台積電美國廠的毛利率，也將加快其建廠進度。 美聯社

彭博分析師表示，美國國會3日通過的川普「大而美」法案，提供了更高額的稅收抵減，將可能一方面提高台積電美國亞利桑那廠的毛利率至少4個百分點，也可能加快台積電未來兩年在美國的建廠速度。

分析師表示，美國國會3日通過的大而美法案，將原本2022年晶片法案提供的25%投資抵稅優惠提高至35%，將大幅降低台積電美國廠的淨資本支出和改善其財務狀況。根據彭博分析師分析，如果產能全開，台積電亞利桑那廠的毛利率將可能提高至48%，高於原本抵稅優惠只有25%時的44%。

由於這項租稅優惠的申請條件之一是工廠必須要在2026年底前開始動工，因此可能促使台積電加快其亞利桑那廠的興建，可能壓縮到目前正在興建中的P1B、P2和P3廠主要設備安裝時間，並可能讓大量資本支出提前至2025-26年。

據彭博分析師計算，假設開始安裝設備的時程比原先規劃提早六個月，那麼台積電2027年的美國廠產能，將比原先提高24%至每月5.2萬片晶圓。這將使台積電的先進產能在美國製造的比率提高至約10%，高於原本的8%。

台積電 美國

延伸閱讀

特斯拉盤前大跌7% 因馬斯克組新政黨「美國黨」槓川普

赴美會晤川普 內唐亞胡：盼推進加薩停火協議

川普關稅期限倒數 我國「還在談判中」？新台幣重貶逾1角

金磚峰會避談川普關稅爭議？ 李強會魯拉 促抵制單邊主義

相關新聞

川普「大而美」助台積美國廠蓋得「大而快」 毛利率至少提高4個百分點

彭博分析師表示，美國國會3日通過的川普「大而美」法案，提供了更高額的稅收抵減，將可能一方面提高台積電美國亞利桑那廠的毛利...

廣達AI大將楊麒令為藝術現身 親揭董座林百里2經營心法

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會自1999年成立以來，已走過了26個年頭，團隊長年秉持著「教育為根、藝術為本、...

耐特7月15日登錄興櫃 繼半導體後預定8月取得航太認證

曾助晶圓傳載大廠家登精密化解斷料危機的耐特材料（8058）董事長陳勳森今日受訪時表示，耐特在家登為其打開進入半導體大門後...

集邦：需求不振 電視面板價格全尺寸下跌、IT 面板持平

集邦科技（TrendForce）7日公布今年7月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，由於市場需求不振，...

緯穎伺服器出貨速度大升級！團隊揭：如今每月供貨達上萬櫃

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近年積極布局AI人工智慧領域，並接連收穫來自全球的龐大市場訂單，...

世界先進12吋新加坡廠推進 募資1.4億美元

世界（5347）7日公告12吋新加坡廠現增細節，募資1.4億美元，並代重要子公司VisionPower Semicond...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。