川普「大而美」助台積美國廠蓋得「大而快」 毛利率至少提高4個百分點

彭博分析師表示，美國國會3日通過的川普「大而美」法案，提供了更高額的稅收抵減，將可能一方面提高台積電美國亞利桑那廠的毛利率至少4個百分點，也可能加快台積電未來兩年在美國的建廠速度。

分析師表示，美國國會3日通過的大而美法案，將原本2022年晶片法案提供的25%投資抵稅優惠提高至35%，將大幅降低台積電美國廠的淨資本支出和改善其財務狀況。根據彭博分析師分析，如果產能全開，台積電亞利桑那廠的毛利率將可能提高至48%，高於原本抵稅優惠只有25%時的44%。

由於這項租稅優惠的申請條件之一是工廠必須要在2026年底前開始動工，因此可能促使台積電加快其亞利桑那廠的興建，可能壓縮到目前正在興建中的P1B、P2和P3廠主要設備安裝時間，並可能讓大量資本支出提前至2025-26年。

據彭博分析師計算，假設開始安裝設備的時程比原先規劃提早六個月，那麼台積電2027年的美國廠產能，將比原先提高24%至每月5.2萬片晶圓。這將使台積電的先進產能在美國製造的比率提高至約10%，高於原本的8%。