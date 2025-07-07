研華北美歐洲市場表現突出 6月營收年增逾18%
工業電腦大廠研華延續復甦動能，北美及歐洲市場表現突出，今天公布6月合併營收約新台幣58.38億元，月減0.28%，年增18.39%；上半年累計合併營收351.87億元，年增23.36%。
研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，儘管第2季面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，研華上半年營收表現符合預期，延續復甦動能。
陳清熙表示，從接單出貨比值（BB值）觀察，研華第2季整體與第1季持穩，3大區域BB值皆大於1，其中以北美市場動能最為強勁，顯示市場需求及企業採購力道穩中向上。
面對近期供應鏈略趨緊張，陳清熙指出，研華已提前布局因應，不僅提高短期安全庫存並啟動中長期設計升級，也積極與模組廠夥伴建立穩定彈性的合約機制，強化營運韌性來靈活因應外部變局，以降低市場潛在風險與不確定性。
研華6月營收以區域別來看，北美、歐洲、台灣、韓國及新興市場表現突出，分別年增33%、21%、25%、17%及56%；中國與日本市場年增個位數。
觀察6月各事業群表現，研華智能系統事業群、物聯網自動化事業群、智能服務事業群皆成長雙位數，分別年增30%、32%及90%；嵌入式事業群整體年增12%。
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