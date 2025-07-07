廣達AI大將楊麒令為藝術現身 親揭董座林百里2經營心法

代工大廠廣達（2382）旗下廣達文教基金會自1999年成立以來，已走過了26個年頭，團隊長年秉持著「教育為根、藝術為本、科技為用、創意為法」的理念，積極推動多元教育計畫，協助學子們迎接AI時代的挑戰。

團隊近日在林口總部舉辦第十六屆「游藝獎導覽達人決賽暨頒獎典禮」，身兼基金會董事一職的廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令也親自到場，除了揭曉基金會創立的初衷，也大方分享了董事長林百里能夠帶領廣達邁向成功的「兩大經營心法」。

事實上，楊麒令不僅作為林百里親自挑選的心腹大將，同時也是廣達集團旗下「伺服器產品」領域的最高負責人。他最早在1999年進入公司時，其實是先待在相對較賺錢的戴爾筆電代工部門，就在他加入團隊的隔年，董事長林百里也決定朝雲端運算的必備硬體伺服器正式進軍，不過在投入的前期屢屢受挫，並讓伺服器團隊連年虧損。

林百里面對遲遲無法轉虧為盈的頹勢，靈機一動，於2004年將「心腹大將」楊麒令轉調至伺服器部門，並指派他帶領伺服器團隊朝全球市場征戰，也才造就了如今的AI盛事。

楊麒令透露，林百里董事長多年來持續秉持著「跨域學習」的核心精神，一路帶領集團眾人持續成長，而他基於「文化均富」與「科技均享」的2大經營理念，也令眾人推崇；團隊在1999年創立廣達文教基金會以來，也不斷地自我期許，期盼能讓每個人都有權利與機會親近文化藝術與運用智慧科技從事各項活動，基金會以藝術和科技為媒介，建構多元學習平台，藉由手腦並用啟發孩子創意思考能力，開啟未來的無限可能。

事實上，廣達文教基金會長年致力於推動教育創新，透過「藝術教育」、「科技教育」及「創新教育」三大計畫，協助學校、教師及學生轉型，培養學生的主動學習與解決問題能力，並在計畫推動的過程中給予學生最大的支持與協助，讓中小學師生有更多的機會，能夠親近藝術及瞭解藝術。

談及當初是如何跨進還不熟悉的伺服器領域，楊麒令強調，「當想學習一件事情時，必須真正走入那個領域，跨域學習不是點到為止，而是全力以赴」。