舊品停產推漲勢！DRAM 第3季報價走揚 DDR4合約價季漲最多45%
研調機構集邦科技（TrendForce）7日指出，隨著原廠加快淘汰舊世代產品，2025年第3季記憶體市場出現價格明顯分歧。其中consumer DDR4因供給大幅收斂，預估合約價將季漲40%至45%，成為漲勢最猛的產品線，連帶推升一般型DRAM整體合約價季增10%至15%，若計入HBM，漲幅更上看20%。
報告指出，原廠優先滿足server需求，對consumer DDR4供貨緊縮，加上台廠短期尚難銜接產能缺口，使得買方缺乏議價空間，價格急升。而DDR5則因產能集中、供需相對平穩，價格漲幅較溫和，形成新舊世代走勢分化格局。
在PC領域，由於美國關稅政策不確定性升高，OEM客戶積極拉高整機庫存，加上原廠產能轉往server DRAM，壓縮PC用DDR4與DDR5供應，預估第3季PC DRAM合約價將上漲8%至13%。
Server DRAM方面，雲端服務業者（CSP）建置新平台與AI伺服器需求強勁，DDR4產品甚至因EOL訊息提前掀起搶貨潮。原廠雖原擬快速轉產DDR5，但第2季需求激增，導致部分業者延後DDR4停產時程。預估第3季server DRAM價格可望上漲3%至8%。
在行動裝置領域，LPDDR4X因原廠宣布將於明年減少甚至停止供應，引發市場恐慌性備貨潮，預估價格將大漲23%至28%。LPDDR5X受旺季備貨與原廠策略影響，合約價也可望小漲5%至10%。
顯示卡用記憶體部分，受惠NVIDIA（輝達）新一代GPU備貨啟動，PC OEM亦同步回補庫存，帶動GDDR6需求提升。然而三大原廠產能已轉向GDDR7，導致GDDR6短期供不應求，價格漲幅強勁，為本季graphics DRAM中最顯著品項。
隨著舊世代產品供給快速收斂，DRAM市場結構出現變化，台廠同步受惠。包括旺宏（2337）、威剛（3260）、南亞科（2408）與華邦電（2344）近期皆展現出色表現，產品組合與市場節奏掌握得宜，法人與資金動向明顯偏多，成為此波漲價循環中獲市場肯定的焦點廠商。
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