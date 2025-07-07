威剛繳出最強6月及第2季營收表現 DRAM需求價格齊揚
記憶體模組廠威剛自結6月營收達新台幣46.98億元，創下歷年同期新高，第2季營收127.84億元，也寫下最強第2季紀錄。威剛表示，主要受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）市場需求及現貨價格揚升。
威剛表示，在上游供應商規劃停產DDR4產品驅動下，DRAM市場需求及現貨價格大幅上揚，推升威剛第2季每月營收皆創下歷年同期新高。
威剛第2季營收127.84億元，創15年多來單季新高；累計前6個月營收226.84億元，較去年同期增加8.48%。
威剛董事長陳立白說，隨著DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格同步走揚，客戶儲備庫存需求大增，威剛將全力支援主要客戶需求。
陳立白表示，依據訂單能見度與記憶體價格續揚趨勢，威剛第2季毛利率表現應可優於第1季，成長動能將一路延續至第3季。
陳立白說，AI伺服器產品進入送樣認證階段，今年第4季有機會開始小量接單出貨，預期2026年開始AI伺服器與AI相關產品將成為威剛長期營運發展與獲利增長的新動能。
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