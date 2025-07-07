微星助攻Mercedes-AMG Esports Team 挺進電競世界盃
全球 AI 與電競領導品牌 MSI 微星（2377） 與 Mercedes-AMG Esports Team MSI 攜手合作，在RENNSPORT R1 2025 初賽表現卓越，成功晉級決賽，決賽將於全球矚目的2025 沙烏地阿拉伯電競世界盃（Esports World Cup, EWC）舉辦。
本次 EWC 首度將《RENNSPORT》模擬賽車項目正式納入賽程，集結全球頂尖隊伍同場競速。賽事於2025年7月8日至11日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行，獎金池高達50萬美元。
作為 Mercedes-AMG Esports Team MSI的冠名合作夥伴，MSI持續為車隊提供強大硬體支援，攜手建構模擬賽車訓練環境與競賽平台，不僅見證車隊每一次的突破，更與選手一同迎戰國際最高殿堂。
在入圍賽中，Mercedes-AMG Esports Team MSI憑藉強大團隊戰略與穩定操作節奏於積分榜上位列前茅，成為全球僅九支晉級隊伍之一。賽事陣容包含 BMW M Team、Porsche Coanda Esports、Virtus.pro、Team Vitality 等眾多世界級車隊，競爭激烈可見一斑。
微星科技行銷副總經理程惠正表示，「電競不只是競賽，更是一場科技與人類潛能的協奏。我們很榮幸能與 Mercedes-AMG Esports Team MSI攜手挑戰EWC電競世界盃，透過 MSI 領先的硬體實力與專業技術支援，打造出精準穩定的比賽環境，陪伴選手在全球舞台發揮極致表現。」
MSI 長期致力於提供專業電競隊伍穩定高效的硬體支援，協助選手於訓練與實戰中掌控毫秒級反應、精準轉向與極速操控。與 Mercedes-AMG的長期合作夥伴關係，MSI 不僅能進一步深化於模擬賽車領域的布局，也持續實踐「科技結合及極致效能」的品牌理念。
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