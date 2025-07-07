友訊深耕日本商用、電信市場 雙引擎動能齊發

全球網通品牌D-Link友訊（2332）近年在日本網通市場經營有成，搶進企業用戶及電信商客戶，攜手當地SI、ISP業者搶進大型集合住宅交換器專案，並結合雲端網路管理，攜手日本電信龍頭，搶進中小企業及SOHO市場。

友訊表示，近年持續拓展國際版圖，深耕日本市場，日本式全球五大IT市場之一的日本，面對日本網通市場極高的產業門檻、嚴格的產品品質與規格要求、以及電信市場相對封閉的特性，友訊自2005年成立日本子公司以來，聚焦企業用戶與電信商客戶，成功突破重重挑戰，在當地穩紮穩打創造堅實的品牌信任與市占基礎。

友訊執行長暨發言人張家瑞觀察，日本網通市場早期雖由富士通、NEC等本土大廠主導，進入門檻高，但亦高度重視解決方案的穩定性與售後服務。為因應當地對產品規格、遠端管理與布建彈性等需求，友訊長年致力於在地化技術支援、產品客製化與雲端管理平台升級，使企業與通訊業者能高效布建穩定可靠的網路架構，逐步打開市占空間。

友訊表示，近期在日本市場更傳出兩大捷報。首先是與當地SI、ISP業者合作，取得大型集合住宅10G交換器專案，指定採用能支援遠端管理的10G Switch機型DXS-1100-10TP。該批產品預計自2026年第1季開始出貨，首批出貨量10,000台，合約走期最高三年、總出貨預估上看30,000台，為友訊科技在企業網路市場再添重要里程碑。

同時，在雲端網路管理服務方面，友訊表示，多年來以Nuclias平台深耕SMB（中小企業客戶）與SOHO市場，今年再度與日本電信龍頭合作，新推出支援Wi-Fi 6的企業級AP機種DBA-X1230P，整合原有Nuclias雲端管理平台訂閱架構，與硬體收入雙軌前進，為客戶提供涵蓋布建、管理、維運等一站式整合解決方案。

友訊指出，該專案已自今年第2季起出貨，未來一年預計將布建超過10,000個辦公據點，總出貨將達數萬台，反映出整合Nuclias雲端管理平台和硬體網通設備的價值獲得市場肯定。

張家瑞分享，上述產品皆為台鋼集團旗下網通供應鏈通力合作的成果，未來友訊科技也將持續結合此供應鏈資源，提升資安設計、MIT臺灣製造品質、與國際標準認證，進而穩定產品交期、拉高競爭門檻，強化品牌在國際市場中的可信度與差異化定位。透過深化在地經營、強化產品與通路布局，友訊將連結更多可能，實踐品牌「One Connection • Infinite Possibilities」的精神，為日本市場的數位轉型注入持續動能。