快訊

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

不只北士科！輝達還計畫在這蓋園區 黃仁勳豪砸數十億美元

聯合再生參加泰國再生能源周 布局海外綠能商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

看好亞洲再生能源市場持續成長，台灣太陽能垂直整合大廠聯合再生能源（3576）再次參展東南亞年度綠能盛事「2025 年泰國國際再生能源周（ASIA Sustainable Energy Week, ASEW）」，展示旗下多款高效能太陽能模組，並分享全方位能源解決方案（Total Solution），呈現台灣綠能產業的專業實力與在地化服務量能，持續擴大聯合再生能源東南亞加值服務中心影響力。

擴大布局 積極開發東南亞市場

聯合再生能源近年積極深耕東協市場，目前在泰國已累積完成超過20座太陽能屋頂案場，推動中案場總容量也超過 30MW，積極將泰國廠轉型為東南亞加值服務中心，成為當地企業穩定可靠的再生能源夥伴。

此外，聯合再生能源也正研議與當地大型能源業者及國際基金合作機會，共同投資更多太陽能電站並簽訂長期購電合約（PPA），推動企業用綠電與穩定能源供應，擴大區域市場布局。

加強區域夥伴關係 持續提升市場能見度

聯合再生能源泰國事業資深處長傅元凱表示，東南亞是全球綠能發展最具潛力的區域之一，泰國作為區域核心市場，更具備完善的政策環境與成長潛力。聯合再生能源將持續深耕在地，以實質建置能力與模組製造優勢，幫助客戶以穩健方式實現綠能轉型。

此次再次參與ASEW ，包含泰國當地能源業者、EPC業者、泰國軍公教等官方部門以及鄰近國家貿易商等，都有來接洽，現場獲得之訂單就超過3MW 。相信聯合再生能源在泰國當地市場的能見度與認知度會持續提升，進一步強化與 EPC 承包商、 PPA 能源開發商及其他戰略夥伴的合作機會。

再生能源 東南亞 泰國

延伸閱讀

桃園淨零城市自治條例獲核定！2030年公車將全面電動化

南韓擬大力推動綠電 韓電壓力山大「最大挑戰曝光」

瓊斯盃／靠精準三分球 女籃世大運培訓隊100：41大勝泰國

瓊斯盃／贏泰國59分不是意外 林紀妏：世大運拿牌不是空口說

相關新聞

集邦：需求不振 電視面板價格全尺寸下跌、IT 面板持平

集邦科技（TrendForce）7日公布今年7月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，由於市場需求不振，...

緯穎伺服器出貨速度大升級！團隊揭：如今每月供貨達上萬櫃

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近年積極布局AI人工智慧領域，並接連收穫來自全球的龐大市場訂單，...

世界先進12吋新加坡廠推進 募資1.4億美元

世界（5347）7日公告12吋新加坡廠現增細節，募資1.4億美元，並代重要子公司VisionPower Semicond...

新舊世代DRAM 交替！Consumer DDR4 價格恐季增逾40%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，由於三大DRAM原廠將產能轉向高階產品，並陸續宣布PC、server用...

英業達邊緣 AI 傳捷報！自研裝置獲法 IT 商 Capgemini 採用

代工大廠英業達（2356）旗下英研智能（AIMobile）近年強攻AI邊緣運算領域，並藉高通（Qualcomm）最新晶片...

彩晶：閒置廠房火災已撲滅 現場無機台及生產線

面板廠瀚宇彩晶位於南科台南園區的廠房，今天上午發生火災。瀚宇彩晶表示，發生火災廠房為閒置廠房，既無機台，也無生產線，因堆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。