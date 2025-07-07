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集邦：需求不振 電視面板價格全尺寸下跌、IT 面板持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技7日公布7月上旬面板報價，電視面板全尺寸下跌；IT用面板持平。業者／提供
集邦科技7日公布7月上旬面板報價，電視面板全尺寸下跌；IT用面板持平。業者／提供

集邦科技（TrendForce）7日公布今年7月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，由於市場需求不振，電視面板將呈全尺寸下跌走勢；至於IT用的監視器需求開始放緩；NB用面板部分品牌客戶本季展望轉為樂觀，但預估報價仍然持平。

范博毓表示，電視面板7月需求依舊疲弱，部分品牌客戶持續修正第3季的採購訂單，在控管庫存的同時，也增加與面板廠議價的籌碼。對品牌商而言，第4季促銷旺季的需求仍仰賴第3季的備貨，如品牌能取得不錯的採購價格優惠，第3季面板需求將有撐。但就面板廠來說，按需生產的節奏依然持續，在整體需求放緩的狀態下，部分面板廠的確考慮接受品牌的要求，讓面板價格開始出現小幅走跌情況。以7月電視面板價格趨勢觀察，預估32吋與43吋下跌1美元，50吋、55吋、65吋與75吋則預估下跌2美元。

監視器用面板進入第3季後，需求開始出現放緩跡象，僅有少部分尺寸規格在供應上仍小有缺口。范博毓指出，因為電視面板價格開始下滑，連帶影響到MNT面板價格趨勢，就7月整體監視器面板價格走勢而論，估無論是Open Cell面板或是面板模組，都呈全面持平。

他說，部分NB品牌客戶對第3季展望轉趨樂觀，帶動NB面板需求動能稍為增強。但品牌商與面板廠的議價態度也同步轉趨積極，希望能透過增量來取得更多價格優惠。各面板廠現階段仍試圖透過檯面下的價格優惠來穩定客戶需求，維持面板廠各自的市占率，也以此來維持檯面上價格的穩定。據此研判7月的NB面板價格走勢，估整體價格將持平，但後續的價格走勢仍有賴品牌客戶與面板廠商敲定。

NB 電視面板

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