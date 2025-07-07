緯穎伺服器出貨速度大升級！團隊揭：如今每月供貨達上萬櫃

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近年積極布局AI人工智慧領域，並接連收穫來自全球的龐大市場訂單，而團隊目前最主要的營收來源，全都來自伺服器製造所得，因此在市場上也被稱為「最純的AI大廠」。

面對源源不斷的市場訂單，緯穎除了朝海外積極的設置新據點，以擴大自身產能外，也透過導入自動化技術，來提升各產線的出貨動能。而團隊7日透露，過去緯穎出貨一萬臺機櫃要耗費2年的時間，但隨著技術不斷進步，如今團隊只須一個月，就得以出貨達一萬櫃，相當驚人。

據悉，緯穎作為緯創集團旗下專注於伺服器製造的重要子公司，在這個廣泛運用雲計算的新時代，也格外瞭解客戶未來的需求在於具備高效率低耗能的大規模運算及儲存能力、高速資料傳輸及軟硬體整合的解決方案。而團隊在董事長洪麗寗的帶領下，也成功傳承來自母集團緯創專業且豐富的創新設計技術，以及多年的製造經驗，並持續為客戶提供巨型資料中心、運營商及企業的雲端運算解決方案，其中包括高性價比的伺服器、儲存設備、網路系統、機房基礎設備及軟硬體整合的私有雲解決方案。

事實上，緯穎作為一間領先全球的雲端運算IT基礎設施提供商，長年專注於超大規模數據中心。而緯穎主要關注的領域，包括雲端運算、人工智慧、前瞻通訊和邊緣運算的進展。對此，緯穎透露，團隊過去從2015年至2017年間、花費了足足兩年的時間，才出了團隊自成立以來的第一萬臺伺服器機櫃，但隨著團隊在技術方面的不斷進步，如今緯穎僅花了一個月的時間，就成功出貨達一萬櫃，能達到這個成就，絕對要感謝每位緯穎夥伴的拼勁與毅力，多虧了大家通力合作，才能一起將這項「不可能的任務」變成了可能！

緯穎作為「開放運算計劃Open Compute Project (OCP) 」的白金會員，也持續專注於開發更快、更有效率的下一代技術，以降低總體擁有成本（TCO）與提升工作效率。

緯穎日前公布5月單月合併營收達711.33億元、月增11.5%、年增187.3%，維持成長態勢，合併前五個月營收達3,055.91億元、年增162%，受惠主客戶需求強勁，成績亮眼、表現達市場水準之上。

針對單月表現再繳亮麗表現，緯穎透露，主要是受惠主客戶需求強勁所致，展望未來，團隊看好整個「資料中心市場」長期需求成長趨勢，並將持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。