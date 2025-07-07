佳能董事會推舉總經理章孝祺升任董事長
佳能（2374）7日召開董事會，推舉總經理章孝棋升任董事長暨總經理，新人事令即日起生效。
佳能6月股東會全面改選董事，原董事長曾明仁已退出董事會，新任董事包括章孝祺、董俊仁、董俊毅、胡湘麒、江淑貞，獨立董事為陳建宏、黃志成、趙小偉、黃國倫。
佳能看今年下半年營運審慎樂觀，預期較上半年成長，因應國際情勢，目前仍積極與客戶及供應鏈密切合作，力拚2025年獲利高於2024年。
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