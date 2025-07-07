微星打造《龍魂城解鎖行動》實境互動體驗 周末限時登場

一封來自神祕人士的空白明信片、六道隱藏在龍魂城裡的線索，傳說只要從龍魂城守護者Lucky手中蒐集到所有線索，就能解鎖封印在龍魂城已久的神祕寶藏！今年夏天，MSI微星（2377）在三創生活園區戶外廣場打造《MSI龍魂城解鎖行動》實境互動體驗，邀請玩家扮演身懷絕技的偵探，在龍魂城中尋找Lucky的足跡。

來到MSI龍魂城，不僅能體驗最新RTX50系列筆電的強悍效能，還能搶先一睹多款即將上市的聯名與特仕版筆電！在博物館、實驗室、辦公室和機場等場景中找尋到所有線索，完成解鎖行動即可獲得神秘小禮。2025/7/12-7/13活動期間，選購MSI筆電或電競掌機享豐富加碼好禮。MSI VIP會員預先完成活動登錄，即可至活動現場兌換VIP寵粉禮。此外，活動舞台區特別邀請甜美Youtuber與人氣啦啦隊女神擔任一日龍魂城主，將與粉絲近距離互動遊戲！

進入MSI龍魂城，首先將抵達博物館的場景，館中珍藏多款聯名與特仕版筆電，玩家只要拍下科技與藝術結合之作，就能取得解謎線索。Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版，靈感源自北歐神話的堅韌精神，外型採用精緻手繪龍紋圖騰設計，搭配北歐盧恩符文點綴，將北歐神話與極致遊戲效能的意象完美融合，透過蝕刻等複雜工藝在筆電上蓋以及掌托區展現獨特的北歐神話美學，成就這款擁有精緻金屬光澤、細膩紋理質感與完美復古調性的經典之作。

博物館中也能搶先一睹劃世代的Prestige 13 AI+浮世繪特仕版筆電，以葛飾北齋舉世聞名的浮世繪木刻版畫《神奈川沖浪裏》為設計元素，透過這幅以簡約有力色彩和鮮明輪廓為特色的藝術作品，充分連結傳統與創新，體現浮世繪的精神與美學意涵。

另外，MSI與 Mercedes-AMG跨界結合打造的兩款全新聯名力作：Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport及Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport也是博物館中重要收藏，兩款筆電皆擁有獨特設計，融入專屬聯名標誌與AMG經典圖騰，搭配筆電專用保護套、滑鼠及滑鼠墊等高質感聯名配件，完美詮釋奢華美學精神。

接著來到龍魂城中為研發頂尖配備所設立的機密實驗室，這裡布署著一系列最新RTX50系列顯示卡的高效能筆電，玩家要使用這些夢幻配備解鎖AI運算與最新遊戲，完成任務即可取得線索。Titan 18 HX AI旗艦機皇，能實現CPU與GPU加總高達270W的極致效能，18吋4K Mini LED面板具備120Hz更新率，帶給玩家近乎真實的遊戲視野。

Raider A18 HX擁有獨特的Mystic Light全景炫光燈效，玩家能自由打造屬於自己的色彩，沉浸在充滿遊戲氛圍的炫光燈效。Vector 16 HX AI以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，提供穩定運算能力，能滿足重度AI運算與3D設計應用所需的效能與可靠性。這些擁有極致運算能力的旗艦機款在龍魂實驗室都能親身體驗。