新舊世代DRAM交替、合約價走勢分化 本季消費型DDR4將季增逾40%
根據TrendForce最新調查，由於三大DRAM原廠將產能轉向高階產品，並陸續宣布PC、server用DDR4和Mobile用LPDDR4X進入產品生命周期末期(EOL)，引發市場對舊世代產品積極備貨，加諸傳統旺季備貨動能，將推升2025年第3季一般型DRAM價格季增10%至15%，若加計HBM，整體DRAM漲幅將季增15%至20%。
TrendForce表示，第3季DDR4需求持續熱絡，原廠有意擴大售價漲幅。在台廠產能尚無法完全銜接，且產品容量較小、無法滿足客戶需求規格的情況下，短期內DDR4仍將供不應求。
此外，因目前DDR4皆優先滿足server需求，對consumer應用的供貨有限，加上consumer訂單規模較小，買方缺乏議價優勢，預料第3季消費型DDR4價格將季增40%至45%。相對產能集中的新世代DDR5產品，第3季價格上漲幅度相對溫和，出現新舊產品世代價格走勢分化的市場格局。
因應美國可能於對等關稅豁免期後提高進口關稅，主要PC OEM皆積極要求ODM提高整機組裝量，並繼續提高DRAM庫存水位。在供給面，因三大原廠轉移產能至server DRAM，壓縮對PC DDR5和DDR4的供應。PC DDR4供給更因原廠EOL政策，以及雲端服務業者(CSP)積極採購server DDR4等受到排擠。根據以上因素，預估第3季PC DRAM價格漲幅將擴大至8%至13%。
觀察server DRAM市場，CSP建置資料中心帶動DDR5需求轉強，DDR4產品則因EOL訊息出現提前搶貨情況。原廠原計畫加速轉進DDR5生產、大幅削減DDR4產能，惟今年第2季DDR4需求激增，促使部分原廠延後EOL時程，影響產品線切換進度，短期供給結構出現調整空窗期。展望本季，server DRAM需求受到資料中心、新平台與AI server部署支撐，價格上漲3%至8%。
TrendForce指出，今年4月起韓、美系原廠陸續宣布將於明年減少或停止供應智慧手機、筆電使用的LPDDR4X，但因相對應的處理器晶片規格未能同步升級，導致市場恐慌性需求明顯升溫，預期第3季價格將大幅季增23%至28%。LPDDR5X主要因旺季備貨影響，短期供給較緊張，疊加原廠有意縮小和其他記憶體產品的價差，預估第3季合約價將維持上漲5%至10%。
Graphics DRAM第3季主要由輝達（NVIDIA）新一代顯卡備貨帶動需求，PC OEM也開始回補庫存，但整體拉貨動能仍因遊戲市場需求偏弱而相對保守。此外，三大原廠已逐步切換產能至GDDR7，以因應NVIDIA新一代GPU上市，但NVIDIA部分中低階顯卡、超微（AMD）等其他業者仍沿用GDDR6，造成短期內GDDR6呈現供不應求。整體而言，graphics DRAM第3季價格漲勢強勁，以GDDR6尤為顯著。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Sony Xperia 1 VII旗艦手機爆3災情！台灣官方跟進日本「暫停出貨銷售」
📢 Switch 2上市前搶先玩！這11款遊戲必玩
📢 iPhone 17 Air對決Galaxy S25 Edge！超薄大勝但被爆「其他地方沒這麼驚豔」
📢Windows 10續命大絕又來了！不想升級Win11最後方法曝光 多1年支援
📢 小米手環10開賣！5亮點當千元高CP穿戴裝置 可直攻NFC版本更好用
📢 得獎公布／ASUS TUF Gaming初音未來聯名電競組開箱！鍵鼠全套香翻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言