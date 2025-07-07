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世界先進12吋新加坡廠推進 募資1.4億美元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
世界先進先前12吋廠動土照片。圖／世界先進提供
世界先進先前12吋廠動土照片。圖／世界先進提供

世界（5347）7日公告12吋新加坡廠現增細節，募資1.4億美元，並代重要子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd.公告董事會決議辦理現金增資發行新股。

世界先進公告說明，增資資金來源：現金增資，全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分)：發行總金額:US$140,000,000，發行股數：140,000,000股。

世界先進說明，此次增資資金用途：公司營運需求，VSMC於114/6/19股東會通過，授權董事會於次一年度股東常會前辦理現金增資發行新股。

增資 股東會

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