國際漫遊、旅平險一站購足吸客 中華電信：成長逾兩成

中華電信（2412）表示，為提供客戶更便利的國際漫遊與旅平險一站式服務體驗，中華電信自年初與將來銀行（6039）、兆豐保險合作推出「申辦國際漫遊、一站式投保」服務上線後，今年第2季申辦件數及申辦金額成長逾兩成。

此外，中華電信指出，有約七成客戶使用電信帳單代收支付保費，顯示中華電信客戶透過一站式服務申辦國際漫遊與旅平險的比例逐季成長，用戶對高附加價值服務的接受度提升；且電信帳單代收已成為多數用戶選擇的熱門支付工具。

因應暑假旅遊熱潮再推加碼優惠，中華電信指出，即日起至9月底前中華電信月租型客戶於網路門市或APP申辦國際漫遊並完成投保海外旅平險，享最高150點Hami Point加碼回饋。

中華電信表示，將來銀行、兆豐保險合作推出「國際漫遊及海外旅平險一站式申辦服務」，為電信業與兼營保代業務銀行合作的首案。中華電信用戶在網路門市或APP即能一次完成申請國際漫遊與投保旅平險，8月31日前投保滿額免費享「兆豐搭心Care遠距醫療諮詢服務」，24小時都能視訊諮詢即時看診，全面提升旅遊保障。