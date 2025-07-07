新舊世代DRAM 交替！Consumer DDR4 價格恐季增逾40%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，由於三大DRAM原廠將產能轉向高階產品，並陸續宣布PC、server用DDR4和Mobile用LPDDR4X進入產品生命周期末期(EOL)，引發市場對舊世代產品積極備貨，加諸傳統旺季備貨動能，將推升2025年第3季一般型DRAM(conventional DRAM)價格季增10%至15%，若加計HBM，整體DRAM漲幅將季增15%至20%。

集邦表示，第3季DDR4需求持續熱絡，原廠有意擴大售價漲幅。在台廠產能尚無法完全銜接，且產品容量較小、無法滿足客戶需求規格的情況下，短期內DDR4仍將供不應求。此外，因目前DDR4皆優先滿足server需求，對consumer應用的供貨有限，加上consumer訂單規模較小，買方缺乏議價優勢，預料第3季consumer DDR4價格將季增40%至45%。相對產能集中的新世代DDR5產品，第3季價格上漲幅度相對溫和，出現新舊產品世代價格走勢分化的市場格局。

PC DRAM價格明顯季增 部分原廠因應需求延後server DDR4 EOL

因應美國可能於對等關稅豁免期後提高進口關稅，主要PC OEM皆積極要求ODM提高整機組裝量，並繼續提高DRAM庫存水位。在供給面，因三大原廠轉移產能至server DRAM，壓縮對PC DDR5和DDR4的供應。PC DDR4供給更因原廠EOL政策，以及雲端服務業者(CSP)積極採購server DDR4等受到排擠。根據以上因素，預估第3季PC DRAM價格漲幅將擴大至8%至13%。

觀察server DRAM市場，CSP建置資料中心帶動DDR5需求轉強，DDR4產品則因EOL訊息出現提前搶貨情況。原廠原計畫加速轉進DDR5生產、大幅削減DDR4產能，然今年第2季DDR4需求激增，促使部分原廠延後EOL時程，影響產品線切換進度，短期供給結構出現調整空窗期。展望第3季，server DRAM需求受到資料中心、新平台與AI server部署支撐，價格上漲3%至8%。

LPDDR4X價格漲幅擴大 GDDR6供不應求推升售價

集邦指出，今年四月起韓、美系原廠陸續宣布將於明年減少或停止供應智慧手機、筆電使用的LPDDR4X，但因相對應的處理器晶片規格未能同步升級，導致市場恐慌性需求明顯升溫，預期第3季價格將大幅季增23%至28%。LPDDR5X主要因旺季備貨影響，短期供給較緊張，疊加原廠有意縮小和其他記憶體產品的價差，預估第3季合約價將維持上漲5%至10%。

Graphics DRAM第3季主要由輝達（NVIDIA）新一代顯卡備貨帶動需求，PC OEM也開始回補庫存，但整體拉貨動能仍因遊戲市場需求偏弱而相對保守。此外，三大原廠已逐步切換產能至GDDR7，以因應NVIDIA新一代GPU上市，但NVIDIA部分中低階顯卡、超微（AMD）等其他業者仍沿用GDDR6，造成短期內GDDR6呈現供不應求。整體而言，graphics DRAM第3季價格漲勢強勁，以GDDR6尤為顯著。