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元晶推即時供貨換修 搶颱風過後太陽能修復商機

中央社／ 新竹7日電

颱風丹娜絲襲台，全台共傳出超過2200件災情，太陽能元晶推出不限廠牌、產地，即時供貨換修服務，爭搶颱風過後太陽能修復商機。

氣象署指出，丹娜絲昨天深夜11時40分登陸嘉義，今天清晨6時左右於桃園、新竹一帶出海，雲林縣口湖鄉（宜梧測站）測得17級陣風，最大風速達每秒61.7公尺，台南也有多處測站達16級陣風，包含西濱N304K風速達每秒55.4公尺，七股研究中心每秒54.2公尺。

丹娜絲挾帶強風豪雨造成中南部陸續傳出災情，招牌被吹落，看板、道路號誌和電桿傾倒，超過49萬戶停電。屏東佳冬外海太陽能板有大量遭沖刷上岸情況。

元晶表示，颱風多少會對南部太陽能案場造成損壞，由於屏東縣、高雄市、台南市及嘉義市等縣市今天停止上班上課，災損情況目前無法估計，有待颱風過後進一步盤點。為協助受損廠商修復作業，元晶推出即時供貨換修服務，不限廠牌與產地。

元晶指出，目前國內太陽能建置量少，此外，越南等東南亞國家太陽能產品因面臨美國高關稅衝擊，大舉低價搶進台灣市場，使得台灣太陽能製造廠營運面臨壓力，元晶將積極拓展美國海外市場因應。

元晶 太陽能

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