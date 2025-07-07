AI伺服器動能強 奇鋐6月營收首度衝破百億創新高

輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器出貨動能強勁，散熱廠奇鋐今天公布6月營收新台幣106.06億元，單月營收首度衝破百億元大關，年增率高達76.41%，並且比5月增加7.3%，為連續第5個月營收創歷史新高。

奇鋐說明，營收成長幅度大，主要是客戶需求增加。AI伺服器市場持續暢旺，尤其輝達去年底推出的GB200，開始導入液冷散熱技術，奇鋐為主要受惠者之一，隨GB200出貨轉順，奇鋐營收穩步墊高。

奇鋐第2季營收295.94億元，季增26.8%，年增率79.5%，創歷史新高。今年上半年營收529.27億元，年增率66.48%，同步改寫歷年同期新高。

奇鋐董事長沈慶行日前表示，今年是液冷散熱元年，接下來包括輝達及更多元的ASIC（特定應用積體電路）AI伺服器解決方案應用帶動下，預料明、後年液冷相關產品需求數量將繼續顯著增加。