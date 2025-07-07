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英業達邊緣 AI 傳捷報！自研裝置獲法 IT 商 Capgemini 採用

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
凱捷（Capgemini）成功將其鐵路安全監控系統導入英業達的AIM-Edge QC01裝置。英業達／提供
凱捷（Capgemini）成功將其鐵路安全監控系統導入英業達的AIM-Edge QC01裝置。英業達／提供

代工大廠英業達（2356）旗下英研智能（AIMobile）近年強攻AI邊緣運算領域，並藉高通（Qualcomm）最新晶片支援，打造出最新的創新智慧邊緣運算盒（AIM-Edge QC01），而團隊7日宣布，這款邊緣運算裝置成功獲法國IT業者凱捷（Capgemini）採用，並已導入旗下鐵路安全監控系統，而透過這款邊緣運算產品，不僅可以將整個鐵路安全系統，都朝智慧化來全面升級，也充分展現了邊緣AI 的工業級影響力。

英業達透露，美國每年約有 2,000 起高速公路與鐵路平交道（HRGC）事故，其中約 40% 是因軌道擁塞導致，並造成大量人員傷亡。Capgemini 的視訊分析解決方案需要能夠即時偵測停滯車輛，但傳統雲端處理方式面臨延遲、記憶體過載及可擴展性不足等問題。而英業達的AIM-Edge QC01裝置，採用高通Qualcomm的Dragonwing QCS6490 平台，不僅外型精緻，更具備強大的硬體規格。

事實上，英業達透過旗下英研智能，打造的這款AIM-Edge QC01 裝置，不僅搭載高通 Hexagon NPU，具備 12 TOPS 的 AI 運算能力，同時還支援多攝影機，可同時連接 5 組 4K 攝影機，並且也運用Wi-Fi 6/6E來提供高達 3.6 Gbps 的高速傳輸，也讓整項裝置擁有「企業級耐用性」，並具備堅韌的長期生命週期與穩定性。而隨著法商凱捷的正式採用後，預估也將協助其整體的系統效能大幅提升。

英業達強調，這款商品將助客戶達到革命性的成果，包括：記憶體使用量降低 32.92%、CPU 使用率下降 5%、推理速度提升：每幀僅需 18 毫秒、本地決策能力：節省約 30% 的解決方案成本、高度可擴充性：可應用於人群監控、事故偵測等多種場景。此外，該裝置採用異質架構，結合 CPU、GPU 與記憶體最佳化的 NPU，有效克服傳統邊緣平台的限制。對此、團隊強調，這不僅是一次技術升級，更是邊緣 AI 在現實世界中展現工業級影響力的實例。它在安全性、效率與可擴展性方面的表現，證明了邊緣運算已準備好迎接更廣泛的應用挑戰。

AI 英業達

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