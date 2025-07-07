貝萊德智庫年中市場展望：亞太受惠於長期大趨勢 有利創造超額報酬
貝萊德智庫發布年中市場展望指出，全球轉型仍充滿不確定因素，美國政策變動更擴大波動程度。不過，亞太地區受惠於多項結構性利多因素，投資人可掌握長期投資機會，以提高超額報酬。
貝萊德智庫指出，當前世界正經歷一場由大趨勢驅動的轉型，這些大趨勢包括人工智慧（AI）、地緣政治碎片化、人口結構變化及低碳轉型。即使美國政策變動提高波動度，但由於已建立數十年的供應鏈難以迅速改變，抑制經濟發生極端情況，因此貝萊德建議承擔投資風險。
貝萊德智庫指出，這些大趨勢是回報的長期驅動力，影響力在亞太地區尤其明顯。亞太處於多項結構性轉變的交匯點，從科技擴建到人口結構與減碳行動。這些大趨勢在亞太的分布並不平均，突顯主題投資及選股的重要。
以AI來說，台灣與南韓是晶片供應鏈的核心，是全球投資晶片生產設備最多的市場。國際半導體產業協會（SEMI）預估，從 2025 年到 2027 年，台灣及南韓分別預計投入 750 億與 810 億美元，合計占全球 4,000 億美元總額的近 40%。AI 的擴建已開始推動對電力、資料基礎建設及關鍵原物料的需求。
另外，貝萊德智庫認為，私人資本將有助於彌補數位、能源與都市基礎建設的資金缺口。至於印度與東協地區的人口結構（尤其是勞動人口成長），也有利於支撐消費。
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