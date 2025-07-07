彩晶：閒置廠房火災已撲滅 現場無機台及生產線
面板廠瀚宇彩晶位於南科台南園區的廠房，今天上午發生火災。瀚宇彩晶表示，發生火災廠房為閒置廠房，既無機台，也無生產線，因堆置紙箱或保麗龍之類雜物著火，已經撲滅。
彩晶指出，此次發生火災廠房為以前向和鑫光電購買小廠房，用來生產彩色濾光片、外掛式觸控面板（on cell）；去年仍小量生產模組，但已停用約1年。
彩晶說明，目前觸控面板都已採內嵌式觸控面板（in cell），不論是out cell或on cell的外掛式觸控面板均以停產。
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